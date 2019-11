Milik | inutili le prime terapie Probabilmente tornerà disponibile a dicembre

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 14 novembre 2019) Non è da prendere sotto gamba la delicata ricaduta che ha colpitoe lo ha costretto a tornare dalla Nazionale. Il problema addominale già emerso ad agosto, durante la tournée negli States, non accenna a ridursi. Da oggi l’attaccante polacco sarà seguito dallo staff medico coordinato dal dottor Canonico. È stato il Napoli a chiedere il suo ritorno, dopo la consultazione con i medici della Nazionale polacca, che hanno subito accordato il permesso. Nessuno ha voluto rischiare.era partito per Varsavia per partecipare al ritiro della Nazionale polacca e, da domenica, aveva cominciato una serie di trattamenti in un centro fisioterapico nei pressi della Pepsi Arena.concordate con il Napoli che però, dopo i primi giorni, non hanno dato risultati. L’infiammazione all’addome è ancora presente, come il dolore. Non si sono attenuati dopo tre giorni di cure, ecco perché al ...

