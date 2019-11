In 12 mila con sclerosi multipla nel Lazio - arriva ‘Io non sclero’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos Salute) – sclerosi multipla: una malattia neurodegenerativa che colpisce 122 mila persone in Italia, quasi 12 mila solo in Lazio, con oltre 300 nuovi casi all’anno diagnosticati nella Regione. E oggi al Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma i riflettori si sono accesi sulla realtà di pazienti, familiari e medici che hanno raccontato le storie delle loro sfide quotidiane e della voglia di ...

Sicilia : 15mila in piazza con Coldiretti - ‘Cercasi assessore vero’ (2) : (Adnkronos) – ‘Cercasi assessore vero’. ‘Bandiera dimettiti’. Sono alcuni dei cartelli portati in sfilata dagli agricoltori sino a piazza Indipendenza. E poi i pick up che, intervallando il corteo, hanno portato in bella mostra banner come ‘La Sicilia non è una regione per giovani, per investire servono 10 anni’, ‘Sicilia unica regione senza benessere animale’ e ‘Musumeci sostiene ...

Sicilia : 15mila in piazza con Coldiretti - ‘Cercasi assessore vero’ : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) – Trattori in piazza Marina, il suono dei tamburi, agricoltori, allevatori, giovani e meno giovani. Le bandiere gialle di Coldiretti hanno invaso questa mattina – fra 15 e 20mila i partecipanti da tutta l’isola secondo l’associazione – corso Vittorio Emanuele a Palermo dove si è snodato il corteo che da piazza Marina ha raggiunto Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della ...

Sicilia : 15mila in piazza con Coldiretti - ‘Cercasi assessore vero’ (3) : (Adnkronos) – “La Sicilia può essere un motore di sviluppo economico sia per quanto riguarda l’agricoltura e l’agroalimentare del nostra Paese – aggiunge Prandini – Il paradosso è che ci siamo battuti per far arrivare più risorse e oggi siamo in una situazione in cui le istituzioni regionali non le stanno spendendoe saremo costretti a restituirle. Un problema anche per la nuova Pac: non possiamo essere ...

Conte promette 5 mila euro ai privati veneziani danneggiati - 20 mila agli esercenti : Giuseppe Conte ha dato le prime cifre sui rimborsi ai veneziani per i danni subiti con l'acqua alta di martedì notte. "Per quanto riguarda il ristoro dei danni - ha detto il presidente del Consiglio al termine della riunione in prefettura - ci sono due fasi: la prima consentirà di indennizzare privati ed esercenti commerciali fino ad un limite di 5 mila per i privati e 20 mila per gli esercenti". "Questi soldi potranno arrivare subito. Poi chi ...

Sicilia : 15mila in piazza con Coldiretti - 'Cercasi assessore vero' (3) : (Adnkronos) - "La Sicilia può essere un motore di sviluppo economico sia per quanto riguarda l'agricoltura e l'agroalimentare del nostra Paese - aggiunge Prandini - Il paradosso è che ci siamo battuti per far arrivare più risorse e oggi siamo in una situazione in cui le istituzioni regionali non le

Sicilia : 15mila in piazza con Coldiretti - 'Cercasi assessore vero' (2) : (Adnkronos) - 'Cercasi assessore vero'. 'Bandiera dimettiti'. Sono alcuni dei cartelli portati in sfilata dagli agricoltori sino a piazza Indipendenza. E poi i pick up che, intervallando il corteo, hanno portato in bella mostra banner come 'La Sicilia non è una regione per giovani, per investire ser

Sicilia : 15mila in piazza con Coldiretti - 'Cercasi assessore vero' : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Trattori in piazza Marina, il suono dei tamburi, agricoltori, allevatori, giovani e meno giovani. Le bandiere gialle di Coldiretti hanno invaso questa mattina - fra 15 e 20mila i partecipanti da tutta l'isola secondo l'associazione - corso Vittorio Emanuele a Palermo d

Venezia - la marea in calo. Conte : «Risarcimenti dino a 5mila euro per privati - 20mila a esercenti» : Si è fermato a 113 centimetri alle ore 10.30, rilevati alla Punta della Salute, il picco della marea di stamani a Venezia. Il bel tempo e l'assenza di vento hanno scongiurato una massima...

WWF : in 50 anni fasce fluviali consumate dal cemento - area pari a 300mila campi di calcio : La prossima settimana il WWF illustrerà in un Convegno che si terrà a Roma l’ultimo dossier “Un futuro per i nostri fiumi” il documento sarà la base di riflessione per costruire una strategia che possa mettere in sicurezza i corsi d’acqua italiani, messi a dura prova dagli effetti dei cambiamenti climatici estremi soprattutto nelle città, partendo dalla ‘natura’. Oggi le città affrontano una sfida difficile, ovvero, come rispondere ...

Ancelotti-milan : pro e contro di un eventuale ritorno di Carletto sulla panchina rossonera : Negli ultimi giorni si vocifera a gran voce di un possibile ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport nella giornata di ieri, il tecnico di Reggiolo – indimenticato nel cuore dei tifosi rossoneri – potrebbe fare ritorno alla base nel 2020, a distanza di 12 anni dal suo addio, nel caso in cui Paolo Maldini dovesse restare nel suo ruolo di direttore tecnico dell’area sportiva. Milan, ...

Venezia - supercommissario Mose sarà Elisabetta Spitz. Conte : subito 5mila euro ai privati e 20mila agli esercenti : La notte è trascorsa tranquilla a Venezia, senza picchi di marea né allarmi per il maltempo. La città, dopo 48 ore da incubo, ha potuto tirare il respiro. Oggi la laguna si...

Gemelli - ‘Io Non Sclero’ : nel Lazio 12mila persone con Sclerosi Multipla : Roma – Oggi a Roma al Policlinico Universitario Gemelli i riflettori si sono accesi sulla realta’ delle persone che convivono con la Sclerosi Multipla. Alcuni pazienti, familiari e medici hanno raccontato la propria esperienza quotidiana con questa malattia neurodegenerativa che colpisce 122 mila persone in Italia, quasi 12 mila solo nel Lazio, con oltre 300 nuovi casi all’anno diagnosticati nella regione. Le storie delle loro ...

500 mila assunzioni in tre anni nella Pubblica Amministrazione con il turnover al 100% : Il turnover nelle Amministrazioni Pubbliche verrà sbloccato: il meccanismo che consente allo Stato di avere un ricambio generazionale, tornerà al 100%. Numerose novità sono previste anche per le Regioni che in presenza di risorse potranno prevedere ingressi superiori ai pensionamenti. La misura - sostiene la ministra Fabiana Dadone - darà più spazio ai giovani".Continua a leggere