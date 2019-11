Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Per lui la Nazionale è un’emozione unica, racconta, perché tutta la sua famiglia e gli amici sono ancora a Sarajevo. «I miei genitori, mia sorella, i miei amici: tutti vivono a Sarajevo. Anche per questo la nazionale mi dà un’emozione unica. Spesso mi chiedono perché non smetto, ma io gioco con il cuore e lascerò quando mi chiederanno di farlo». Quando smetterà di giocare, ne è certo, tornerà a casa, ne parla spesso con la moglie. Porterà con sé i figli, i da grandi decideranno cosa fare. «Ogni tanto devo pensare anche a me stesso».racconta che la nazione in cui si è sentito più straniero è la Repubblica Ceca «Era la prima volta che andavo via da casa, mi sentivo solo, non parlavo la lingua. Avevo 20 anni e i social non esistevano ancora. Fu molto triste». In Italia sta bene, dice: «Ormai gesticolo come voi quando parlo. Il primo passo è imparare la lingua: se vai in ...

napolista : Dzeko: “Da bambino mi chiamavano ‘kloc’, lampione. Ora mi scivola tutto addosso” Intervista a La Stampa: “A fine ca… - pasqualinipatri : - laziopress : -