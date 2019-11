Incendio nella pizzeria del fratello di Peppino Impastato | Inaccettabile | non ci

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) Undoloso divampato la notte scorsa ha danneggiato ladi Giovanni, ildi, il giornalista e attivista antimafia assassinato a Cinisi, in provincia di Palermo, nel 1978.“Solo l’intervento di un passante ha evitato di mandare in fumo anni di lavoro, le conseguenze sarebbero state devastanti per fortuna, l’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e il rogo non si è propagato alle bombole della birra, poteva verificarsi un’esplosione”, ha detto Giovanni. ”È un fattoche vogliamo capire, non ci fermeranno”I danni ammonterebbero a circa 10 mila euro. Si è bruciato parte del tetto e dell’impianto elettrico. In queste ultime settimane il locale è in fase di ristrutturazione per superare i rilievi emersi da un’indagine della ...

