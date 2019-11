Formula 1 – In Brasile una penalità per Leclerc | Binotto svela | “Charles disporrà di una

Fonte : sportfair

(Di martedì 12 novembre 2019) Mattiapronto per il Gp del: l’analisi del team principal Ferrari alla vigilia dell’appuntamento di Interlagos Mancano ancora due gare al termine della stagione 2019 di1. Hamilton, fresco vincitore del titolo mondiale, il suo sesto in carriera, arriva inpiù motivato che mai, ma dovrà fare i conti con una Ferrari a caccia di riscatto. Photo4/LaPresse “Arriviamo al penultimo Gran Premio della stagione dopo la frustrante gara di Austin nella quale non siamo stati in grado di portare a casa il risultato che sentivamo di poter raccogliere. Al sabato con Sebastian abbiamo mancato la settima pole position consecutiva per appena un centesimo, ma se non altro avevamo avuto la conferma che a livello di performance eravamo competitivi come sempre. La domenica il passo gara di Charles nel primo stint è stato mediocre, anche se la prestazione della ...

SkySportF1 : .@Charles_Leclerc con un nuovo motore endotermico in vista del GP di Interlagos? Gli scenari ?… - serieacaffe : Ferrari, Leclerc cambia il motore: in Brasile penalizzato - H30C5 : RT @SkySportF1: .@Charles_Leclerc con un nuovo motore endotermico in vista del GP di Interlagos? Gli scenari ? -