Seggiolini anti abbandono obbligatori | ma trovarli è un' impresa

Il pasticcio dei Seggiolini antiabbandono I prodotti in vendita non sono a norma : Prendendo alla lettera il decreto che li rende obbligatori da qualche giorno, i dispositivi in commercio non sarebbero in linea con le caratteristiche richieste: ecco le origini del «pasticcio»

Caos sui Seggiolini antiabbandono : Quelli in vendita non sono a norma : Non terminano le polemiche sulle modalità di gestione della legge sui seggiolini antiabbandono. Dallo scorso 7 novembre è scattata l'obbligatorietà: l'obiettivo principale dichiarato è quello di "prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni". Per cercare di agevolarne l'acquisto, nel decreto Fiscale sono previsti l'istituzione di un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo ...

Seggiolini anti abbandono : emendamento per bloccare le multe : Seggiolini anti abbandono: emendamento per bloccare le multe Seggiolini anti abbandono: l’argomento è di grande attualità dato che, come ampiamente illustrato in questo nostro articolo, dal 7 novembre 2019 è entrato in vigore l’obbligo per chi viaggia con bambini con età inferiore di 4 anni di dotarsi del sediolino che ha il fine di aumentare la sicurezza. Seggiolini anti abbandono, come funzionano Proprio alla luce del ...

Seggiolini antiabbandono - “sanzioni a partire dal 2020” : ‘‘Grazie a un nostro emendamento al decreto fiscale, prevediamo che le sanzioni per chi non monta a bordo del veicolo i dispositivi antiabbandono per bambini fino a 4 anni si applicheranno dall’1 giugno 2020. L’obbligo è in vigore dal 7 novembre ma si rende necessario prevedere un periodo cuscinetto sia per informare adeguatamente l’utenza, anche con apposite campagne e iniziative mirate a raggiungere le famiglie, ...

Moratoria per Seggiolini antiabbandono : 20.40 E' in arrivo una Moratoria fino al 6 marzo 2020 per l'obbligo d'installare seggiolini antiabbandono sulle auto. Nei giorni scorsi, la ministra delle Infrastrutture De Micheli aveva già dato la disponibilità a una Moratoria. Il Pd ha preparato un emendamento al decreto fiscale collegato alla Manovra, che fa slittare di 4 mesi le sanzioni per chi non si adegua. Anche il M5S ha pronto un emendamento per far slittare l'obbligo al 1° ...

Seggiolini anti-abbandono - Codacons : "Un modulo per contestare multe" : Roberto Bordi Dopo il pasticcio del governo sui Seggiolini anti-abbandono, il cui obbligo è scattato giovedì 7 novembre, le associazioni dei consumatori corrono ai ripari e offrono un modulo "per contestare le eventuali contravvenzioni ricevute" Un pasticcio, l'ennesimo di un governo composto da dilettanti allo sbaraglio. A dirlo non è solo il centrodestra, con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che contesta ...

Seggiolini anti abbandono. Multe : in arrivo una moratoria fino al 6 marzo 2020 : In arrivo una moratoria sino al 6 marzo 2020 per chi non installa nell’automobile il meccanismo anti-abbandono sui Seggiolini per

Seggiolini anti-abbandono : pronta moratoria alle multe fino al 6 marzo 2020 : Il Partito Democratico, secondo quanto si apprende, ha preparato un emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra che fa slittare di quattro mesi le sanzioni per chi non installa tempestivamente il dispositivo antiabbandono del seggiolino. Le multe previste sarebbero state dagli 81 ai 362 euro.Continua a leggere

Seggiolini antiabbandono : pronta una moratoria fino al 6 marzo 2020 per chi non si adegua : È in arrivo una moratoria fino al 6 marzo 2020 per chi non installa nell’automobile il meccanismo antiabbandono sui Seggiolini per i bambini fino a 4 anni. Il Pd, secondo quanto si apprende, ha preparato un emendamento al decreto fiscale collegato alla manovra che fa slittare di 4 mesi le sanzioni per chi non si adegua.Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, aveva già dato disponibilità a una moratoria. ...

Seggiolini anti-abbandono - multe possibili ma ci sarà un occhio di riguardo : Tecnicamente l’obbligo dei dispositivi sui Seggiolini per il trasporto dei bambini in auto è in vigore dal 7 novembre ma l’applicazione in questo caso potrebbe non essere rigida

Seggiolini anti-abbandono - la ministra De Micheli : “Disponibili a posticipare l’inizio delle sanzioni” : Polemiche per il decreto che definisce le caratteristiche tecnico-costruttive dei dispositivi anti-abbandono per bambini, entrato in vigore il 7 novembre. Preoccupazione soprattutto per le sanzioni previste, che variano da 81 a 326 euro (diventano 56,70 se si paga entro cinque giorni), con la possibile decurtazione di cinque punti dalla patente. Da più parti arriva la richiesta di rinviarne l’applicazione e la ministra De Micheli si dice ...

Caos sui Seggiolini anti-abbandono - in arrivo un emendamento per posticipare le multe : La ministra dei Trasporti De Micheli ha annunciato che il governo sta preparando un emendamento per rinviare l'entrata in vigore delle sanzioni per chi non istalla i dispositivi salva bebè nei seggiolini dei bimbi con meno di 4 anni. Intanto il Codacons punta il dito sui costi: possono sfiorare anche i 500 euro.Continua a leggere

Passa il decreto sui Seggiolini antiabbandono - ma c'è ancora tanta confusione : “Look back before you lock” taluni la risolvono con un detto quando si parla di vigilanza e controllo dei bambini trasportati sui seggiolini. E invece, in Italia, da ieri, 7 novembre 2019, è in vigore un vero e proprio decreto attuativo che rende obbligatori i dispositivi antiabbandono... Tanto si è detto, a mezzo di qualsiasi canale informativo, ma altrettanta è la confusione che si è ...