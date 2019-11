Bibbiano, parte indagine sulle adozioni

In seguito all'ispezione eseguita immediatamente dopo l'emergere dell'inchiesta "Angeli e demoni",a,il ministro della Giustizia Bonafede ha disposo un'amministrativa al Tribunale per i Minorenni di Bologna per accertare ventuali anomalie. "Si tratta di un ulteriore approfondimento", dicono dal ministero, con l'obiettivo di "accertare possibili anomalie nell'attività del Tribunale, con l' ausilio del Servizio sociale della Val d'Enza". "La protezione dei bambini è una priorità", afferma il ministro.(Di lunedì 11 novembre 2019)