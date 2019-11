Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) Dopo giorni di tensioni per un’intervista in cui il principeannunciava che lui e fratello erede al trono avevano preso strade diverse,sono apparsi in. Le due coppie hanno partecipato, assieme alla, Carlo e Camilla e altri membri della famiglia reale britannica, ad un evento alla Royal Albert Hall di Londra per commemorare i 75 anni di alcune tra le più celebri battaglie della Seconda Guerra Mondiale. Le immagini pubblicate sui media britannici non mostrano interazioni tra, seduti nel palo reale accanto alla, eMarkle che invece hanno assistito alle celebrazioni in un’altra area con il premier britannico Boris Johnson e la compagna Carrie Symonds. Ad ottobreaveva suscitato scalpore rivelando in un’intervista a cuore aperto di avere alti e bassi nel suo rapporto con il fratello ...

TutteLeNotizie : William e Kate riappaiono in pubblico insieme a Harry e Meghan. E c’è anche la Regina - Noovyis : (Dopo le tensioni William e Kate riappaiono in pubblico insieme a Harry e Meghan) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Dopo le tensioni William e Kate riappaiono in pubblico insieme a Harry e Meghan -