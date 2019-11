Il Cagliari travolge la Fiorentina 5-2 e continua a sognare l' Europa

Calcio : Cagliari travolge Fiorentina 5-2 : 14.23 La partita nel nome di Davide Astori tra Cagliari e Fiorentina , con le squadre scese in campo con una t-shirt commerativa e al 13' si sono fermate con l'intero stadio ad applaudire, vede il trionfo per 5-2 della squadra di Maran. Primo tempo spettacolare dei rossoblù che vanno a segno con Rog (17'),Pisacane (26'),l'ex Simeone (34'). Fiorentina non pervenuta.Nella ripresa,viola pericolosi con Dalbert (respinge Olsen) e sulla ripartenza ...

Serie A calcio - risultati domenica 3 novembre. Il Cagliari travolge l’Atalanta ed è quarto! Pomeriggio da match salvezza : Si sono disputate quattro partite valide per l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Lunch match pirotenico a Bergamo dove il Cagliari ha sconfitto l’Atalanta per 2-0 agganciando proprio gli orobici al quarto posto in classifica. I sardi continuano a stupire e firmano il terzo blitz stagionale grazie a una prestazione totale di assoluto spessore, impedendo agli avversari di segnare (non era mai capitato nelle prime ...