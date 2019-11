Remembrance day : Kate e Meghan si ignorano - William e Harry sempre più distanti : Il primo incontro dopo l’ammissione pubblica sulla spaccatura. Harry e Meghan, William e Kate si sono incontrati stasera in un’occasione ufficiale. I duchi di Cambridge e quelli di Sussex non si vedevano da luglio e, dopo le dichiarazioni di Harry, che ha ammesso l’esistenza di una spaccatura tra lui e il fratello in un’intervista rilasciata per un documentario, in molti erano curiosi di vedere cosa sarebbe successo in occasione del Festival of ...