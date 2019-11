Problemi con le notifiche push di Gmail? La causa potrebbe essere Doze

Problemi con Iliad che non funziona : soluzioni : Un vostro amico vi ha convinto a passare ad Iliad viste le interessanti promozioni proposte ai nuovi clienti. Completata correttamente l’attivazione del numero, però, non riuscite ad esempio a navigare su Internet poiché la connessione leggi di più...

Bimbo abbandonato per l’ittiosi arlecchino - Alena Seredova : “Lo conosco e ho avuto Problemi simili da piccola” : Alena Seredova, attrice e modella, conosce Giovannino. Lei è una volontaria del Sant’Anna e l’ha tenuto in braccio. Ma non solo. Sa bene cos’è l’ittiosi di cui il piccolo soffre perché da piccola anche lei ha avuto qualcosa di simile. I genitori di Giovannino non se la sono sentita di prendersi cura del piccolo. La sua malattia, rarissima, non è semplice da gestire. Nato con l’ittiosi arlecchino, Bimbo abbandonato a Torino: la sua ...

Il Conte 2 è il governo delle tasse - ma i Problemi gravi sono altri : Il leitmotiv delle critiche alla manovra di bilancio per il 2020, che rimbalza da un talk show all’altro, è l’accusa rivolta al governo di voler introdurre troppe tasse. È la solita prassi di individuare un tema che faccia audience e che solletichi l’interesse dell’opinione pubblica, senza badare troppo alla reale corrispondenza con i dati di fatto. Il Conte 2 è il governo delle tasse? Certamente, nel ...

La confessione di Marracash : “Ho avuto diversi Problemi mentali - non avevo più stimoli" : Il rapper si è messo a nudo e ha raccontato dei problemi mentali che ha dovuto fronteggiare in passato.

Almeno 4 Problemi risolti per il Samsung Galaxy S10 con la terza beta di Android 10 : Ci sono Almeno quattro problemi che, a quanto pare, sono stati risolti da Samsung attraverso il rilascio della terza beta impostata su Android 10 per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S10. Una questione che, se vogliamo, garantisce una continuità rispetto a quanto riscontrato di recente con la patch di novembre, secondo le informazioni che vi abbiamo fornito ad inizio settimana. In un contesto di questo genere, dunque, diventa ...

Al Bano : "Con Loredana e Romina stiamo cercando di risolvere i nostri Problemi" : Fra le due non corre buon sangue, ma il cantante prova sempre in tutti i modi di tenere unita la grande famiglia

Buono sconto Samsung per i Problemi tecnici della promo decennale : come richiederlo : Lo scorso 30 ottobre abbiamo assistito alla seconda ondata promozionale (lanciata in occasione del decennale della serie Galaxy) valida per l'acquisto di un Samsung Galaxy a prezzo scontato, che, anche in quella circostanza, ha visto il sopraggiungere di problemi tecnici che hanno impedito la chiusura della transazione ad alcuni utenti. L'azienda sudcoreana ha voluto scusarsi per l'accaduto con i clienti impattati, mettendo a loro disposizione ...

Manovra : Confcommercio - discutere di orari e di chiusure domenicali non risolve Problemi : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “discutere di orari e di chiusure domenicali non risolve certo i problemi strutturali del commercio”. Cosi Enrico Postacchini membro di giunta di Confcommercio delegato alle politiche commerciali sul tema delle aperture domenicali. “Servono – continua – politiche attive per ridare fiato ad un settore che ha bisogno di strumenti nuovi e innovativi, serve modificare la disciplina ...

Milan - Problemi per Pioli in vista del match con la Lazio : Suso fuori dalla lista dei convocati : Lo spagnolo sarà costretto a saltare la partita contro la Lazio di domani sera per via di un risentimento muscolare accusato nell’allenamento di oggi Il Milan dovrà fare a meno di Suso nel match di domani sera contro la Lazio, lo spagnolo infatti resterà fuori dalla lista dei convocati per un risentimento muscolare accusato nell’allenamento di oggi. L’autore del gol vittoria contro la Spal si è allenato a parte, così come ...

Formula 1 – Problemi con la… marijuana per Vettel ad Austin : “è legale in Texas?” : Vettel infastidito da un forte odore di… marijuana durante le prove libere del Gp degli Stati Uniti Si sono disputate ieri le prime due sessioni del Gp degli Stati Uniti di Formula 1, oggi sarà il turno delle qualifiche, che determineranno la griglia di partenza della gara di domani. In attesa dello spettacolo di questa sera, ad attirare l’attenzione è un esilarante siparietto tra Vettel ed un giornalista che ha a che fare con ...

Pjanic : 'La Champions ce la giochiamo con tutti senza Problemi' : La Juventus ha vinto l'ultima di campionato contro il Genoa di misura (2-1). I tre punti sono stati conquistati in extremis grazie al rigore segnato da Cristiano Ronaldo, dopo che qualche minuto prima gli era stato annullato un gol per fuorigioco. I bianconeri sono apparsi più impacciati rispetto alle gare precedenti e ciò può essere dipeso anche dall'assenza di Miralem Pjanic, che ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, nella quale ha parlato ...

Intensi Problemi Intesa Sanpaolo del 31 ottobre : impossibile accedere al conto : Segnaliamo l'insorgenza di alcuni problemi Intesa Sanpaolo in questo primo pomeriggio del 31 ottobre. I clienti del noto istituto bancario stanno incontrando difficoltà nell'accedere al proprio conto corrente, sia dal sito che dall'app mobile. L'articolo Intensi problemi Intesa Sanpaolo del 31 ottobre: impossibile accedere al conto proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo.

Diffusi Problemi per smartphone Huawei su HiSuite : soluzione per riconoscimento dal PC : Ci sono alcuni problemi segnalati dagli utenti in possesso di uno smartphone Huawei, in riferimento al servizio HiSuite. Nello specifico, dopo il recente aggiornamento proprio di HiSuite, ci sono segnalazioni sul fatto che ora il PC non riconosca lo smartphone. Insomma, collegamento complicato e questione da risolvere nel più breve tempo possibile, fermo restando che in un contesto simile può essere possibile scaricare più in fretta pacchetti ...

MotoGp – Dovizioso ammette i Problemi della Ducati : “distacco enorme da Marquez - siamo in difficoltà con la strategia” : Alla vigilia del weekend del Gp della Malesia, Andrea Dovizioso sottolinea i problemi della Ducati in stagione legati alla velocità e al distacco da Marquez Archiviato un deludente settimo posto nel Gp d’Australia, Andrea Dovizioso si approccia al Gp della Malesia con tanta voglia di riscatto. Il pilota Ducati vuole chiudere il discorso legato alla sua posizione sul podio al più presto, al fine di tenere dietro gli avversari e ...