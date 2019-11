Placido Domingo accusato di molestie sessuali | il tenore spagnolo cancella un concerto in

La nuora di Placido Domingo uscita da Scientology dopo 22 anni : “I figli di Tom Cruise isolati” : Sam Domingo, nuora di Placido Domingo, ha ingaggiato una battaglia contro Scientology, chiesa di cui ha fatto parte per 22 anni e dalla quale si è recentemente distaccata insieme ai suoi 3 figli. La donna ha raccontato di avere visto alcuni dei membri più famosi della setta prestare la propria vita al culto di Scientology, fino a modificarne le caratteristiche principali pur di aderire al credo della setta. I figli di Tom Cruise ...

Crozza è Placido Domingo : “Mi è sempre piaciuta la lirica. Vado sempre su you-Lirica”. Poi si difende dalle accuse di molestie : “Equivoco” : Crozza/Domingo nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – si difende dalle accuse di molestie sessuali: “A te ti piace il Ciazz? Perché a me piace la lirica non c’è niente di male…Tu non sai come mi dispiace di questa cosa… A me è sempre piaciuta la lirica, anche su Internet io Vado sempre su You-lirica“. Live streaming, episodi completi e clip extra su ...

Placido Domingo si dimette da direttore generale dell’Opera di Los Angeles dopo accuse di molestie : Placido Domingo si dimette da direttore generale dell’Opera di Los Angeles dopo le accuse di molestie che, spiega, hanno “compromesso” la sua capacità di continuare il lavoro. Domingo guidava l’Opera dal 2013, poi ad agosto sono arrivati i racconti di 9 donne su presunti “baci e palpeggiamenti” della leggenda della lirica. Otto cantanti e una ballerina hanno svelato all’Associated Press di approcci insistenti, ...

Plácido Domingo si è dimesso da direttore dell’Opera di Los Angeles per le accuse di molestie sessuali : Plácido Domingo, il più famoso cantante d’opera vivente, si è dimesso da direttore generale dell’Opera di Los Angeles, una delle più importanti compagnie d’opera al mondo, a causa delle accuse di molestie sessuali venute fuori durante l’estate. L’agenzia di stampa

Molestie - Placido Domingo lascia la direzione della Los Angeles Opera - : Alessandro Zoppo Travolto dalla bufera #MeToo, il tenore ha preso questa decisione affermando che le accuse avevano “compromesso” la sua capacità di continuare il lavoro da direttore della compagnia Placido Domingo si è dimesso dalla direzione dell’Opera di Los Angeles in seguito alle accuse di Molestie sessuali. Stando a quanto riportato dal New York Times, il tenore e direttore generale della compagnia dal 2003 ha preso questa ...

Molestie - Placido Domingo rinuncia ad esibirsi al Metropolitan Opera di New York : in forse anche la sua partecipazione a Tokyo 2020 : Dopo le accuse di Molestie che lo hanno travolto nei mesi scorsi, il tenore Placido Domingo ha rinunciato ad esibirsi nuovamente al Metropolitan Opera di New York. Non solo, ha deciso di ritirarsi anche da tutte le future perfomance alla Met Opera. L’annuncio è arrivato martedì sia dal teatro che dal cantante 78enne che, salito per la prima volta sul palco della Grande Mela più di mezzo secolo fa, era atteso da mercoledì sera al Met dove ...

Placido Domingo ha accettato di cancellare tutte le sue esibizioni alla Metropolitan Opera di New York per via delle accuse di molestie sessuali nei suoi confronti : Placido Domingo, il più famoso cantante d’Opera vivente, ha accettato di cancellare tutte le sue esibizioni future alla Metropolitan Opera di New York come richiesto dal teatro dopo che nel corso dell’estate 20 donne lo hanno accusato di molestie sessuali. Domingo, che

