Fonte : oasport

(Di venerdì 8 novembre 2019) I russi Victoriae Nikitahanno dominato ladance che ha aperto la Cup of, quarta tappa del Grand Prix diartistico che va in scena sul ghiaccio di Chongqing (Cina). La coppia nativa di Mosca ha fatto il proprio debutto stagionale nel massimo circuito itineranteaver raggiunto il secondo posto nelle finali dell’anno scorso e ha subito dimostrato un’elevata caratura tecnica sulle note di Singin’ In the Rain: gli allievi di Alexander Zhulin, vice campioni del mondo in carica, hanno totalizzato 85.39 punti (47.91 per la parte tecnica e 37.48 per i components), migliorando così di otto decimi il personale siglato ad aprile al World Team Trophy. Il 28enne e la 23enne hanno rifilato cinque punti di distacco agli statunitensi Madison Chock ed Evan Bates (80.34), anch’essi al debutto stagionale nel torneoaver ...

OA_Sport : Pattinaggio di figura, Cup of China 2019: Sinitsina/Katsalapov in testa dopo la rhythm dance, Chock e Bates distanti - it_Alexandr : RT @northernwitch78: Con l'inizio della stagione 2019/20 del pattinaggio di figura sto vedendo meraviglie. Oggi condivido questa foto di #E… - bladewarren : Ora In Onda su Rai Sport piu HD Pattinaggio di Figura ISU GRAND PRIX - 3a tappa Grenoble (FRA) #Pattinaggio di Figu… -