Elena Linari | calcio femminile | “Dedico questa vittoria alla mia fidanzata e ad Astori”

Il coming out di Elena Linari : “Gli omosessuali ci sono anche nel calcio maschile - gli sportivi coprono il loro privato per evitare di scatenare i pregiudizi” : “Non è che nel calcio femminile fioccano le omosessuali, proprio no. Gli omosessuali ci sono anche nel calcio maschile, negli altri sport e nella vita quotidiana. In Italia tanti sportivi coprono il loro privato con una relazione di comodo per evitare di scatenare i pregiudizi”. Il coming out del difensore della nazionale azzurra Elisa Linari durante un’intervista a RaiSport per Dribbling, solleva di nuovo la questione ...

Calcio femminile - Milena Bertolini sul coming out di Elena Linari : “Brava e coraggiosa - aiuta altri ad esprimersi” : “Sul discorso dell’omosessualità in Italia abbiamo ancora una mentalità arretrata, poi le donne sono sempre più avanti perché hanno molto coraggio. Credo che Elena sia stata brava e coraggiosa. Questo aiuta altre ragazze e ragazzi che stanno vivendo questa situazione e che magari hanno paura ad esprimersi. L’omosessualità è un aspetto della società, un aspetto naturale. Dirlo nel Calcio maschile è più complicato ma se qualche ragazzo ...

Calcio femminile - la ct della nazionale Bertolini : “Coming out di Elena Linari? Brava e coraggiosa - aiuta altri ragazzi che hanno paura a esprimersi” : “Sul discorso dell’omosessualità in Italia abbiamo ancora una mentalità arretrata, poi le donne sono sempre più avanti perché hanno molto coraggio. Credo che Elena sia stata Brava e coraggiosa. Questo aiuta altre ragazze e ragazzi che stanno vivendo questa situazione e che magari hanno paura ad esprimersi. L’omosessualità è un aspetto della società, un aspetto naturale. Dirlo nel Calcio maschile è più complicato ma se qualche ...

Calcio - Elena Linari fa coming out e dichiara : "L'Italia non è pronta per l'omosessualità nello sport" : Elena Linari esce allo scoperto e rivela la sua omosessualità. Il difensore della Nazionale italiana femminile di Calcio, attualmente sotto contratto con l'Atletico Madrid, ha parlato apertamente del tema in un'intervista concessa al programma di Rai Sport Dribbling: "I veri problemi della vita sono

Un calcio ai pregiudizi - Elena Linari fa coming out : “sono omosessuale - ma in Italia ho paura…” : La giocatrice della Nazionale Italiana di calcio ha ammesso di essere omosessuale, dando però una lezione all’Italia intera Una presa di posizione, utile per accendere l’attenzione su un tema delicato. Elena Linari fa coming out, rivela di essere omosessuale impartendo al tempo stesso una lezione di vita, utile per superare quei cattivi pregiudizi di cui l’Italia è ancora piena. Elena Linari – ...

Elena Linari : «Io - il calcio - l’omosessualità» : calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E OMOSESSUALITA'calcio E ...