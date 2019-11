Doom Eternal | Star Wars Jedi | Fallen Order | Project Resistance e molti altri titoli

Doom 64 si unisce ai bonus preordine di Doom Eternal : Doom 64 sarà disponibile a partire dal 20 marzo 2020 per Xbox One, PlayStation 4 e PC come bonus per il preordine di Doom Eternal. Vediamo di seguito il comunicato ufficiale Bethesda per tutti i dettagli sulle promozioni:Leggi altro...

Il nuovo trailer di Doom Eternal mostra i bonus pre-order e i contenuti della Deluxe Edition : DOOM Eternal di id Software avrà bisogno di un altro po' di tempo prima di sbarcare su PC e console. Recentemente, infatti, è stato annunciato il rinvio della data di uscita. Ora, un nuovo trailer di EB Games Australia ha messo in evidenza i diversi bonus pre-ordine che i giocatori potranno aspettarsi. Insieme a una copia digitale gratuita di DOOM 64, i giocatori riceveranno anche la skin dell'arma Throwback, la Doot Revenant skin e un master ...

Brutta sorpresa per Doom Eternal : l’uscita slitta al 2020 - la nuova data : DOOM Eternal, fin dal suo annuncio, ha messo sul piatto diverse certezze per gli appassionati della indiavolata saga sparacchina a marchio Bethesda Softworks e id Software. Prima di tutto, un gameplay ancora più solido e frenetico che in passato, così come la promessa di poter esplorare location mai viste prima, forti di abilità inedite per il nostro prode DOOM Slayer. Non solo, il talentuoso team di sviluppo ha messo a punto una modalità ...

Doom Eternal - posticipata la data di uscita : Brutte notizie per i fan che aspettavano con ansia l'uscita di DOOM Eternal. Attraverso un comunicato stampa Bethesda annuncia che il gioco non sarà più disponibile a novembre di quest'anno, ma verrà posticipato a marzo 2020."Per essere sicuri di sviluppare la migliore esperienza possibile, affinché DOOM Eternal sia all'altezza dei nostri standard di velocità e pulizia, abbiamo preso la decisione di spostare la data di lancio di alcuni mesi fino ...

Doom Eternal slitta al 2020 : Durante lo sviluppo di DOOM Eternal, il nostro obbiettivo è stato quello di realizzare un gioco che fosse in grado di superare le vostre aspettative su tutta la linea. Per essere sicuri di sviluppare la migliore esperienza possibile – affinché DOOM Eternal sia all’altezza dei nostri standard di velocità e pulizia – abbiamo preso la decisione di spostare la data di lancio di alcuni ...

Il deathmatch muore in Doom Eternal : id Software spiega il nuovo multiplayer : Gli amanti degli sparatutto in prima persona farebbero bene a tenere d'occhio DOOM Eternal, nuova incarnazione di una saga che non ha certo bisogno di presentazioni. In uscita il prossimo 22 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia - il servizio per il gaming in streaming del colosso di Mountain View - il demoniaco FPS promette di essere ancora più indiavolato del suo predecessore, che nel 2014 ha segnato un vero ...

Doom Eternal - Dreams - Marvel's Avengers - Nioh 2 e moltissimi altri giochi in anteprima alla Milan Games Week 2019 : Fervono i preparativi per Milan Games Week powered by TIM, la cui nona edizione è ormai alle porte! In attesa che gli addetti ai lavori si rimbocchino le maniche per completare l'allestimento degli spazi di Fiera Milano Rho e renderla - da venerdì 27 a domenica 29 settembre - la casa di tutti gli appassionati di videogiochi, è tempo di svelare quali titoli animeranno la manifestazione. Durante questo appuntamento tanto atteso sarà possibile ...

"Doom Eternal sarà la cosa migliore che abbiamo mai fatto" : In un'intervista con GamesIndustry.biz, lo studio id Software ha affermato che Doom Eternal è un'evoluzione piuttosto che una replica della serie e spingerà ogni aspetto del gioco al livello successivo.Marty Stratton è il game director del gioco e Hugo Martin è il creative director. Dopo il successo di Doom del 2016, è stato un compito difficile, ma gli sviluppatori ritengono che Doom Eternal continuerà a fornire l'eccellente standard che i fan ...

Bethesda sarà presente per la prima volta alla Milan Games Week con una versione giocabile di Doom Eternal : Bethesda, in data odierna, annuncia ufficialmente la sua presenza in occasione della Milan Games Week 2019 (padiglione 2), l'ormai tradizionale e iconica kermesse italiana che si terrà, in quel di Milano, dal 27 al 29 settembre presso Fiera Milano Rho.Un'occasione semplicemente imperdibile che porterà l'ingente community videoludica italiana a interfacciarsi, per la prima volta in assoluto, con uno dei più publisher più noti e illustri del ...