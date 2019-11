Terremoto a L' Aquila | forte scossa avvertita anche a Roma e a Napoli «Gente in strada

Terremoto all'Aquila 4.4 - paura a Roma e Napoli. Crepe in alcuni edifici. Treni regionali sospesi - rallenta la Tav : Terremoto , una forte scossa è stata avvertita in provincia dell'Aquila alle 18.35. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al confine...

Terremoto all'Aquila di 4.4 avvertito a Roma : crepe su alcuni edifici a Sora - disagi sui treni AV : Terremoto , una forte scossa è stata avvertita in provincia dell'Aquila alle 18.35. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Bal Sora no, al confine...

Terremoto nell’aquilano - “per ora niente danni né feriti” : Balsorano, 7 nov. (Adnkronos) – “Al momento non si segnalano danni né a cose né a persone”. Lo ha detto all’Adnkronos Gianni Valentini, vicesindaco di Balsorano, . “Le scuole erano già state chiuse ieri, la protezione civile è stata allertata e stiamo a vedere come evolve la situazione”, ha aggiunto il vicesindaco sottolineando: “E’ stato attivato il Coc, Centro operativo ...

L’Aquila - Ingv : “Scossa di Terremoto di magnitudo 4.4”. Sisma avvertito anche a Roma : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dagli strumenti dell’istituto nazionale di geofisica con epicentro a 5 chilometri a sud est di Balsorano, in provincia de L’Aquila, ad una profondità di 14 chilometri. La scossa è avvenuta alle 18.35 e subito dopo la popolazione ad Avezzano e in alcuni paesi della Marsica si è riversata in strada. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose, come confermato anche dal ...