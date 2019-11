L' adesione allo scudo fiscale non preclude l' accertamento dell' Agenzia delle Entrate

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019) Se in futuro il Governo dovesse riproporre nuovamente il cosiddettosarà necessario che i contribuenti italiani che intendessero aderire tengano conto di una recentissima Ordinanzaa Suprema Corte di Cassazione. Si tratta'Ordinanza n° 28375/2019a Quinta Sezione Civile, depositata in Cancelleria il 5 novembre 2019. In estrema sintesi, la Corte di Cassazione ha affermato che se, primadel contribuente ad una procedura di, l'proceda ad unnei suoi confronti con la consegnastesso del processo verbale di constatazione, l'eventualenon è idonea a bloccare il prosieguo'attività accertativa da parte'amministrazione finanziaria. I fatti che hanno portato al giudizioa Corte Il Supremo Collegio si è trovato a giudicare sul ricorso presentato da un ...

