Il Monte di stato se la cava col trading di Btp

Formula 1 – I complimenti a Hamilton e le difficoltà della Ferrari - Montezemolo sicuro : “il problema di quest’anno è stato con i due piloti” : Montezemolo commenta il risultato straordinario di Hamilton negli Stati Uniti e le difficoltà della Ferrari: le parole dell’ex presidente del Cavallino Ieri gli appassionati di Formula 1 hanno assistito ad un Gp degli Stati Uniti ricco di spettacolo e colpi di scena: Lewis Hamilton, grazie al suo secondo posto, e ad una gara da protagonista, ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale, mentre Bottas si è aggiudicato la gara di ...

Per i danni dell'alluvione PieMonte e Liguria chiedono stato d'emergenza : Famiglie sfollate, case isolate, persone disperse, cittadini evacuati, e persino due morti, questo l'inventario dell'ennesima alluvione nell'Alessandrino; Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr, ospite a "La vita in diretta" li chiama: "eventi previsti, conosciuti già da tempo, con modelli di calcolo e studi già presenti sui tavoli della Protezione Civile. Anomalie contemplate all'interno di una casistica più ampia, episodi che accadono sempre ...

Due morti per maltempo. Il PieMonte chiede lo stato d’emergenza : Due morti, un disperso e almeno 130 sfollati, strade interrotte, frane e allagamenti: e' il bilancio dell'ondata di maltempo che ha flagellato l'Alessandrino anche nella notte, causando ingenti danni. Smottamenti e alluvioni anche nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha chiesto lo stato d'emergenza e il capo della Protezione civile, Borrelli, in visita nelle zone piu' colpite, ha ...

Maltempo - due morti in PieMonte : la Regione chiede lo stato di emergenza «Il Po è salito di 3 - 5 metri» : Maltempo, il Nord Italia è stato colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di piogge e temporali: due i morti finora, più due dispersi nell'alessandrino, ritrovati vivi. I due...

Meteo - due morti in PieMonte. Ritrovati vivi i due dispersi. Regione chiede stato di emergenza : Due morti e almeno 130 evacuati. Questo il bilancio causato dalla violenta ondata di maltempo abbattutasi per tutta la giornata di ieri, lunedì 21 ottobre, su Piemonte e Liguria. Ancora...

Alluvione in PieMonte : “Chiederemo lo stato di emergenza” : “Al capo della Protezione civile chiediamo di garantirci la copertura di tutti gli oneri relativi agli interventi urgenti e poi chiederemo lo stato di emergenza”: lo ha dichiarato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, al suo arrivo alla prefettura di Alessandria per partecipare al vertice con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sull’emergenza maltempo. “Abbiamo tanti danni per questo abbiamo bisogno che ...

Maltempo - due morti e due dispersi in PieMonte. Il presidente della Regione : «Chiederemo lo stato di emergenza» : «Quando conteremo i danni, oltre a far piangere il cuore, non possiamo lasciare soli sindaci e privati, abbiamo bisogno che lo stato ci sia». Sono queste le parole con cui il presidente...

BelMonte Mezzagno. Morti Giorgio Casella e Kevin Vincenzo La Ciura : arrestato Rosario Musso : Due giovani vite spezzate nel Palermitano. Tre feriti gravissimi. E’ il bilancio dell’incidente di Belmonte Mezzagno. I cinque giovani tra

Tragedia a BelMonte Mezzagno - arrestato l’autista 20enne : Rosario Musso di 20 anni è stato arrestato. Nel sangue aveva 105 microgrammi per litro di alcol e avrebbe fumato della cannabis. Musso è l’autista della BMW che questa mattina si è schiantata nella strada tra Belmonte Mezzagno e Misilmeri. L’incidente mortale ha causato la morte di due ragazzi giovanissimi: Giorgio Casella di 17 anni e il sedicenne Kevin La Ciura. LEGGI QUI LA NOTIZIA DELL’INCIDENTE DI Belmonte Mezzagno I ...

Maltempo PieMonte : stato di allerta per piogge e livello dei fiumi nella provincia di Alessandria : stato di allerta in provincia di Alessandria dove la pioggia, che sta cadendo da diverse ore, costringe al monitoraggio continuo di fiumi e corsi d’acqua della pianura alessandrina, Alto Monferrato, Valle Bormida, Valle Lemme Valle Stura e Valle Orba e anche nella Val Curone, in Val Borbera, compresa la Valle Scrivia. Chiusi i guadi a Marcarolo e Gavi e massima attenzione nell’Ovadese per i torrenti Stura e Orba. Anche Tanaro e ...

Canale Monterano - arrestato uomo ubriaco per danni a bar e minacce a passanti : Roma – I Carabinieri della Stazione di Manziana e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano hanno arrestato un cittadino polacco di 62 anni, con precedenti, responsabile di ripetuti episodi di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi bianche. Due sere fa, l’uomo era stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari poiche’, in evidente stato d’ebbrezza, aveva dato in ...

Adamoli : 'Monte ingaggi del Genoa pericolosamente alto - un altro anno è stato buttato via' : Gessi Adamoli analizza con amarezza le prima parte di stagione del Genoa, impelagato nella lotta retrocessione con il tecnico Andreazzoli sulla graticola. Per il giornalista de La Repubblica di Genova bisogna prendere atto di un altro progetto sportivo fallito: "Si tratta dell'ennesimo progetto abortito", scrive sul noto quotidiano. "Si riparte da zero con l'obiettivo di arrivare a fine campionato con tre squadre alle spalle. Quindi un'altra ...

Monterotondo - arrestato 30enne per coltivazione piante marijuana : Roma – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Monterotondo hanno arrestato, in flagranza di reato, un romeno di 30 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, impegnati in servizi di controllo e di contrasto allo spaccio, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, ritrovando cinque piante di cannabis indica, alte tra i 140 e i 180 centimetri, e diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana ...