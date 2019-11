Ex Ilva | Costamagna vs Calenda | “Per lei le persone contano zero” “Ma non fare populismo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Scontro acceso a Dimartedì (La7) tra la giornalista Luisellae l’europarlamentare di Siamo Europei, Carlo, sull’annunciato ritiro di Ancelor Mittal dall’exribadisce le sue critiche al governo e in particolare al M5s: “Di Maio ha confermato lo scudo penale e ogni singola cosa di quest’accordo. Dopodiché, siccome la Lezzi si deve candidare alla presidenza della Regione Puglia, l’ex ministra 5 Stelle presenta una mozione e il Pd e Italia Viva, che nella loro vita passano le loro giornate a discutere sul nulla, hanno deciso di votarla, facendo l’opposto di quello che volevano”.sottolinea: “Non nascondiamoci dietro lo scudo penale. Ci sono altri problemi, c’è la crisi dell’acciaio, ci sono gli interventi legittimi della magistratura. Lei,, è stato ministro dello ...

