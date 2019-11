Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Roma – IO NON ODIO giunge al suo terzo appuntamento e prosegue il suo percorso di sensibilizzazione degli studenti partendo dall’analisi del linguaggio e delle paroleviolenza, per arginare omofobia, razzismo, bullismo e sessismo. Il 6presso la Sala Petrassi dell’Auditoriumdi Roma, il progetto per le scuole IO NON ODIO – promosso dalla Regione Lazio – Assessorato Turismo e Pari Opportunità, con l’Assessorato Formazione, Diritto allo Studio, Università e Ricerca con la struttura Progetti Speciali – porta in scena “Istruzioni per diventare fascisti”, il monologo di e concon la drammaturgia sonora eseguita dal vivo da Francesco Medda Arrogalla. Saranno presenti Alessandra Sartore, Assessora regionale alla Programmazione economica e Bilancio, Giovanna Pugliese Progetti Speciali-ABCRegione Lazio, rappresentanti ...

romadailynews : 6 novembre, all’#Auditorium Parco della Musica Michela Murgia con ‘Io Non Odio’: #Roma – IO… - Salvucc20278465 : RT @rep_roma: Il 4 e il 5 novembre con: 'Mein Kampf Kabarett' al De' Servi, 'Scene da un matrimonio' all'Eliseo, Eleonora Danco al Teatro I… - Salvucc20278465 : RT @rep_roma: Il 4 e il 5 novembre con: 'Mein Kampf Kabarett' al De' Servi, 'Scene da un matrimonio' all'Eliseo, Eleonora Danco al Teatro I… -