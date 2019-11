Yakuza | Like a Dragon | in arrivo una demo

Yakuza : Like a Dragon si mostra in uno spettacolare video gameplay : Nella giornata di oggi Sega ha mandato in onda un livestream dedicato a Yakuza: Like a Dragon, la live si concentra soprattutto sul gameplay del nuovo capitolo della storica saga.Prima di tutto possiamo vedere in azione Saeko Mukoda per la prima volta, inoltre il video comprende intense sezioni di combattimenti a turni, evocazioni e diversi attacchi speciali. Altra caratteristica interessante è la possibilità di gareggiare in attività secondarie ...

Il gameplay di Yakuza : Like a Dragon si mostrerà a breve in un live stream di Sega : Sega ha in programma un live stream ufficiale dedicato al suo Yakuza: Like a Dragon che andrà in onda il prossimo 29 ottobre alle 20:00 JST (le 13 italiane). Lo streaming, visibile su YouTube, ci fornirà un'occhiata al gameplay di questo nuovo capitolo della serie.Tra i protagonisti della trasmissione ci saranno Toshihiro Nagoshi, general director della serie Yakuza, il chief producer di Yakuza: Like a Dragon, Masayoshi Yokoyama, il producer ...

Yakuza Like a Dragon : Nuovi dettagli sull’importanza delle amicizie : Si torna a parlare di Yakuza Like a Dragon, noto in Giappone come Yakuza 7, il quale sarà disponibile nel 2020 in esclusiva PS4. Quest’oggi SEGA si sofferma sul sistema delle amicizie, scopriamo insieme di cosa si tratta. Yakuza Like a Dragon: Svelato il sistema delle amicizie Yakuza Like a Dragon porta il sistema delle amicizie della serie ad un livello successivo. Come visto nei precedenti capitoli della serie, è ...

Nuovi personaggi di Yakuza : Like A Dragon si mostrano in alcune immagini : La serie Yakuza sta attraversando un grande cambiamento con l'ultimo gioco della serie in arrivo all'inizio del prossimo anno. Yakuza: Like a Dragon vedrà la saga passare da un gioco di tipo brawler della vecchia scuola a un gioco di ruolo giapponese in piena regola. Include alcuni aspetti tipici degli RPG giapponesi, come ad esempio i molti personaggi secondari. E oggi otteniamo uno sguardo a due di loro.Il primo personaggio svelato è Koichi ...

Yakuza : Like a Dragon è in arrivo in occidente il prossimo anno. Pubblicato un nuovo video gameplay : SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio sono felici di annunciare che l'ultimo capitolo della serie Yakuza di RGG, Yakuza: Like a Dragon (titolo giapponese - Ryu Ga Gotoku 7) arriverà in Giappone il 16 gennaio 2020 per PlayStation 4, con un'uscita occidentale prevista per il 2020. Gli attori Shinichi Tsutsumi, Ken Yasuda e Kiichi Nakai presteranno le loro voci ai principali membri del cast del gioco, con Kazuhiro Nakaya che doppierà il protagonista ...