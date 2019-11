MotoGP | GP Valencia 2019 | programma | orari e tv Ultima gara in calendario fra due

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019) Dopo aver completato il tour asiatico di fine stagione, il Motomondiale si appresta finalmente a tornare in Europa tra due settimane per il Gran Premio della Comunitàna, ultimo atto del campionato. Sarà un weekend di festa per gli appassionati di motori con una cornice di pubblico spettacolare a fare da contorno ad una pista molto tecnica ed interessante per i piloti. InMarc Marquez partirà coi favori del pronostico per chiudere in bellezza undevastante, ma le Yamaha sono in grande crescita e proveranno a batterlo proprio come la Suzuki e la Ducati. Il fine settimana del Gran Premio della Comunitànasarà integralmente trasmesso in diretta tv su Sky Sported in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati), inoltre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro qualifiche edi tutte e tre le classi in diretta. OASport vi proporrà ...

