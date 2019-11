Ascolti TV | Sabato 2 novembre 2019 In 5 | 4 mln per Tu si que vales 28 6% | Ulisse in

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 3 novembre 2019) Sabrina Ferilli e Maria De Filippi Nella serata di ieri,, su Rai1 la replica di Speciale– Quella Notte sulla Luna ha conquistato 2.248.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.22 alle 0.35 – la terza puntata di Tú sí queha raccolto davanti al video 5.378.000 spettatori pari al 28.6% di share. Il programma ha registrato il picco di spettatori della giornata televisiva alle 21.57 pari a 6.777.000 (29.28%). Su Rai2 in prima tv assoluta NCIS ha interessato 1.509.000 spettatori pari al 6.5% di share mentre FBI ha ottenuto 1.420.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia 1 Vampiretto ha intrattenuto 977.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 il nuovo appuntamento con Le Ragazze segna 1.114.000 spettatori con il 5.5% (presentazione di 6 minuti: 1.011.000 – 4.4%). Su Rete4 Il Piccolo Lord totalizza un a.m. di 1.023.000 ...

