U&D | Alessandro dopo il ' no' di Veronica | ' Non volevo perderla | ha preferito un' altra

Anticipazioni U&D - Giulia si schiera con Alessandro : la delusione di Daniele che se ne va : Prosegue l'appuntamento con le Anticipazioni su Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tornerà in onda da lunedì pomeriggio su Canale 5. Possiamo svelarvi che, nel corso dell'ultima registrazione, ci sono state un bel po' di sorprese e novità che hanno riguardato soprattutto il percorso della bella Giulia Quattrociocche, la quale è stata alle prese con Alessandro e Daniele, i due corteggiatori che le ...

U&D - la nuova tronista è Veronica : rifiuta Alessandro e dice 'sì' alla poltrona rossa : Il Trono Classico di Uomini e Donne nelle ultime settimane è stato davvero molto movimentato. Dopo le due segnalazioni contro Giulio Raselli, è arrivata una nuova puntata ricca di colpi di scena del tutto inaspettati. Stiamo parlando della puntata registrata il 31 ottobre, in cui improvvisamente il tronista Alessandro Zarino è entrato in studio spiegando di essere pronto per la sua scelta: la fortunata ad essere scelta è stata la ligure Veronica ...

Anticipazioni U&D - la scelta finale di Alessandro : 'Voglio Veronica' - ma lei lo rifiuta : Tanti colpi di scena nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne trono classico, la popolare trasmissione di Maria De Filippi che tornerà in onda la prossima settimana su Canale 5 con una nuova serie di appuntamenti. Le Anticipazioni sul programma rivelano che l'attenzione sarà incentrata soprattutto su Alessandro Zarino, il tronista che spiazzerà tutti i presenti in studio nel momento in cui annuncerà di voler fare la sua scelta ...

Spoiler U&D : Alessandro Zarino avrebbe scelto Veronica - ma lei lo avrebbe rifiutato : Durante l’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne il pubblico è rimasto spiazzato: Alessandro Zarino avrebbe effettuato la sua scelta. Nel dettaglio le anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione, sono state riportate da Il Vicolo delle News. La puntata è iniziata con una discussione fra Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Nello specifico il partenopeo avrebbe accusato il suo ‘collega’ di conoscere già Veronica al di fuori ...

Spoiler U&D : Carlo nuovo tronista - Alessandro Basciano ha abbandonato il programma : Emergono delle novità sorprendenti riguardanti il trono classico di Uomini e Donne. A quanto pare, nei prossimi giorni subentrerà un nuovo tronista il cui nome è Carlo Pietropoli. A rivelare questa notizia è stato il portale Witty Tv. Dopo l'uscita di scena di Sara Tozzi, Maria De Filippi e lo staff sarebbero corsi ai ripari riaprendo il casting per trovare un valido rimpiazzo. Intanto, si torna a parlare dell'ultima registrazione del trono ...

Spoiler U&D - trono classico : lite in studio per i tronisti Alessandro e Giulio : I due tronisti di Uomini e Donne, Giulio Raselli e Alessandro Zarino, non vanno molto d'accordo. La competizione tra i due è forte, così come l'antipatia che provano l'uno per l'altro e che non hanno mai nascosto. Le cose nelle ultime registrazioni non stanno andando molto bene e l'apparente tranquillità tra i due si è trasformata in un vero e proprio litigio molto pesante in studio. I due ex tentatori di Temptation Island hanno decisamente ...

Anticipazioni U&D - Giulia ha dei dubbi su Alessandro e lui decide di lasciare il programma : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e donne trono classico che avremo modo di vedere in onda su Canale 5. Tanti i colpi di scena che riguarderanno soprattutto il percorso di Giulia Quattrociocche, la quale dovrà fare i conti con l'autoeliminazione di Alessandro, ma anche su una scottante segnalazione che arriverà sul conto dell'altro pretendente, Daniele. Insomma una puntata ...

U&D : i corteggiatori di Giulia - Alessandro e Daniele - frequenterebbero altre ragazze : Segnalazioni e sospetti sono purtroppo diventati una costante all'interno di Uomini e donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. A farne le spese è spesso il Trono Classico, caratterizzato dal timore che tronisti e corteggiatori siano alla sola ricerca di visibilità e follower facili, senza concentrarsi sulla ricerca del vero amore. La registrazione effettuata lo scorso 24 ottobre ha ...

Spoiler U&D : doppia segnalazione su Raselli - effusioni tra Alessandro e Veronica : È una puntata del Trono Classico molto movimentata quella che è stata registrata ieri, giovedì 24 ottobre. Le anticipazioni che circolano sul web, fanno sapere che Giulio Raselli è stato accusato di essere già stato in contatto con due sue corteggiatrici. Alessandro Zarino, intanto, ha sorpreso Veronica in esterna e durante la settimana, facendole recapitare un romantico pensiero dalla redazione. Giulio nei guai: Giovanna e Alessandro lo mettono ...

Registrazione U&D 24 ottobre : Giulia lascia lo studio - Alessandro interessato a Veronica : Il trono classico di Uomini e Donne regala sempre molte soddisfazioni. Per quanto riguarda le anticipazioni relative alla Registrazione di ieri pomeriggio, giovedì 24 ottobre, vediamo che gli avvenimenti sono stati davvero moltissimi. In primo luogo si è partiti dal trono di Giulia. La ragazza era molto turbata a causa di alcune discussioni avute con Alessandro. Successivamente si è passati a Raselli. Quest'ultimo ha spiazzato Giulia con un ...

U&D - segnalazione su Raselli - lui sbotta contro Alessandro : 'Fatti gli affari tuoi' : Fioccano svariate segnalazioni all'interno della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne nella giornata di giovedì 24 ottobre. A riferire in anticipo l'accaduto è il portale 'Il vicolo delle news'. A quanto pare, la puntata è stata piuttosto movimentata. Maria De Filippi ha dovuto fare i conti sia con i corteggiatori che con il bel tronista Giulio Raselli. A puntare il dito contro quest'ultimo è stato Alessandro Zarino, il quale ...

Anticipazioni U&D del 24 ottobre : Veronica chiude con Giulio e si dichiara per Alessandro : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi di cui, domani 24 ottobre, verrà trasmessa la prima puntata di questa settimana dedicata al trono classico. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che l'attenzione sarà posta soprattutto sulle rivalità che riguardano i due attuali tronisti del dating show. Parliamo di Alessandro e Giulio che sono entrati in competizione per conquistare il cuore della bella Veronica, la corteggiatrice ...

Anticipazioni U&D trono classico : Giulia bacia Alessandro e allontana Daniele : I colpi di scena a Uomini e donne trono classico non mancano mai e nel corso dell'ultima registrazione ci sono state delle novità importanti che hanno riguardato il percorso della bella tronista Giulia Quattrociocche, la quale fino a questo momento sembrava che avesse già le idee abbastanza chiare sulla scelta da fare. Giulia, infatti, si è sbilanciata molto con il corteggiatore Daniele, con il quale si è venuto a creare un grande feeling. Al ...