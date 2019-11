Scoperto supermercato con il 90% dei lavoratori in nero

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) Proseguono senza sosta le operazioni della guardia di finanza di Siracusa finalizzate al contrasto delle diverse forme di lavoro irregolare o "in". I militari della compagnia di Augusta, a seguito di una mirata attività informativa, hannounche, per l'esercizio della propria attività commerciale, impiegava nove persone in. Di queste, due percepivano il reddito di cittadinanza. A offrire a questi ultimi un'occupazione, nonostante fossero beneficiari del sussidio, è stato il titolare delal quale sono stati mossi rilievi di natura amministrativa che prevedono la procedura di irrogazione della cosidetta "maxi sanzione".Durante i primi accertamenti delle fiamme gialle isono stati sorpresi mentre svolgevano le rispettive mansioni. Ognuno di essi, infatti, indossava gli appositi indumenti da lavoro. Gli elementi riscontrati e ...

