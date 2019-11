Da Apple a Disney arriva la sfida a Netflix e Amazon sui video on demand

La difficile sfida di Apple e Disney al regno dello streaming di Netflix e Amazon in Europa : Si fa presto a dire streaming. A mettere un +, un Max, un Play e dar vita a una piattaforma. Sono poi gli utenti che devono essere cercati.La sfida di AppleTV+, Disney+, HBO Max, Peacock (sicuramente NBCUniversal ha vinto per la voglia di differenziarsi nel nome) è ora quella di provare a contendere abbonati, sottoscrittori paganti in primo luogo a Netflix e un po' meno ad Amazon che, soprattutto in Europa, ha legato la propria piattaforma di ...

Apple - Disney e la nuova “guerra” dello streaming : I pezzi della scacchiera sono quasi sistemati. Apple è pronta con la sua piattaforma, Apple tv+: la lancerà il primo novembre in tutto il mondo. E Disney, in Olanda, sta già facendo i primi test con Disney+. Manca ancora qualcuno, come Hbo Max, NBC e CBS; ma, più o meno, ci siamo. Netflix, per bocca

Apple : il Ceo di Disney Iger si dimette da cda : Washington, 14 set. (AdnKronos/Dpa) – Il Ceo di Disney, Bob Iger ha rassegnato le sue dimissioni dal Cda di Apple. E’ quanto emerge dai documenti pubblicati dalla Sec, la Consob statunitense. Iger, 68 anni, ha lasciato il board il 10 settembre nel quale era entrato nel 2011.L'articolo Apple: il Ceo di Disney Iger si dimette da cda sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lascia la Apple l'a.d. di Walt Disney : 4.33 L'ad di Walt Disney Robert Iger si è dimesso dal cda di Apple dopo che i due gruppi hanno annunciato il lancio dei loro servizi di video streaming per competere contro Netflix. Apple + debuttera il 1° novembre con un prezzo di 5 dollari al mese, meno della metà di Netflix. Disney sbarcherà nello stesso mercato a fine novembre, con un servizio a 7 dollari al mese. Iger ha Lasciato la carica nel board di Apple per potenziali conflitti di ...