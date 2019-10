Manovra | per le pensioni spunta la rivalutazione al 100% | fino a 4 volte la minima

Pensioni - la Manovra sblocca gli aumenti : assegni (poco) più alti per chi riceve meno di 2mila euro : Nell'ultima bozza della legge di Bilancio è stata introdotta la nuova indicizzazione delle Pensioni, una rivalutazione (riguardante gli assegni tra i 1.500 e i 2mila euro circa) che era stata promessa dal governo ai sindacati. Ecco come cambierà l'assegno previdenziale per il 2020 e in che modo potrebbe variare nuovamente dal 2022.Continua a leggere

Manovra - torna piena rivalutazione per le pensioni tra 1.500 e 2mila euro. Stretta sulle auto aziendali. Le novità dell’ultima bozza : torna la piena rivalutazione per le pensioni tra i 1.500 e i 2mila euro, quelle cioè tra tre e quattro volte il minimo. A prevederlo è l’ultima bozza della legge di Bilancio, risultato dei vertici di maggioranza che si sono tenuti martedì e mercoledì a Palazzo Chigi. Sul fronte dei nuovi balzelli, nel testo c’è una Stretta sulle auto aziendali: lo sconto al 30% del valore (ai fini fiscali) di auto e ciclomotori concessi in uso ...

Conte : gambe corte per bugie su Manovra : 12.14 "Ho letto molte ricostruzioni non corrispondenti alla realtà sulla Manovra, sul fatto che aumenta la pressione fiscale complessiva. Le bugie hanno le gambe corte". Così il premier Conte parla della legge di Bilancio, per poi aggiungere: "Gli italiani vedranno se sarà abolito o meno il superticket, se ci sarà qualche decina di euro in più in busta paga,se le partite Iva vedranno confermato il regime forfettario. E' una Manovra fortemente ...

La Manovra è pronta per le Camere. I fondi per Radio radicale andranno a gara : La manovra è pronta per il Parlamento e il governo è fiducioso sul giudizio positivo di Bruxelles. La maggioranza ha trovato l'intesa definitiva, dopo altre quattro ore di vertice, al termine del quale è stato sostanzialmente confermato l'impianto, con gli ultimi nodi sciolti: il regime forfettario sulle partite Iva, i fondi per la famiglia e il taglio al cuneo fiscale che partirà da luglio e porterà "40 euro netti al mese in busta paga", come ...

Manovra : Di Maio - stop a 24 milioni di mangiatoia pubblica per Radio Radicale : "Gli italiani non potevano pagare altri 24 milioni di soldi delle loro tasse per finanziare Radio Radicale, che - ricordo - è una Radio privata che si è presa già 250 milioni di fondi pubblici. Nel vertice sulla Manovra che abbiamo appena concluso abbiamo ottenuto qualcosa che dovrebbe essere comune buon senso, ovvero che venga bandita una gara entro fine aprile dell'anno prossimo". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook, aggiungendo che ...

Manovra : detrazioni solo se si paga con carta - “local tax” al posto di Imu e Tasi e sugar tax di 10 euro per ettolitro. Ecco le novità : detrazioni fiscali solo per chi paga con strumenti tracciabili. E’ una delle novità inserite nell’ultima bozza della legge di Bilancio, che il governo punta a chiudere in giornata. A partire dal 2020 per ottenere le detrazioni al 19% sulle spese sostenute per medicine, visite veterinarie, spese scolastiche o attività sportive dei bambini o interessi sui mutui sarà necessario che la spesa sia sostenuta tramite bonifico oppure con ...

Manovra - cosa cambia per le famiglie nel 2020 : non c’è la ‘carta bimbi’ - il bonus bebè è per tutti e aumenta il voucher nido per i redditi bassi : Il bonus bebè diventa universale. Il voucher per gli asili nido raddoppia per le famiglie con Isee fino a 25mila euro, passando dagli attuali 1.500 euro a 3mila euro. Mentre per l’assegno unico, al di là che si chiamerà o meno ‘carta bimbi‘, bisognerà aspettare un altro anno. Sono queste le principali novità previste nell’ultima bozza della Manovra giallorossa per le famiglie, dove sono stati aggiunti 600 milioni di euro, ...

Manovra - Costa : “La plastic tax va rimodulata - ciò che è riciclabile non deve essere incluso”. Tassa sul fumo anche per cartine e filtri : La Tassa sulla plastica confermata anche nell’ultima bozza della Manovra “va assolutamente rimodulata“, perché ad oggi comprende anche “le plastiche compostabili che sono una realtà importante per l’Italia e che vanno nel compost”. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, chiede modifiche alla misura inserita dal governo giallorosso nella legge di Bilancio: una Tassa da 1 euro al chilo sugli imballaggi di plastica ...

Manovra - arriva la tassa sulle sigarette fai da te : cancellato l’aumento per chi fuma elettronico : arriva una nuova micro-tassa per i fumatori: il rincaro sarà sulle sigarette fai-da-te. Si tratta dell'ultima novità contenuta nella bozza della Manovra, oggi in ultimo esame al vertice di maggioranza. Dal primo gennaio 2020 arriva un rincaro di 0,005 euro per ciascuna cartina contenuta in un pacchetto: in altri termini, su una confezione da 20 cartine l'aumento sarà di 10 centesimo. Una maggiorazione sull'imposta alle sigarette classiche era ...

Manovra economica e fusione tra Fca e Peugeot nelle aperture dei giornali in edicola : Deciso un vertice della maggioranza giallorossa sulla Manovra economica e finanziaria dopo la sconfitta elettorale in Umbria. È stata ribadita la «piena intesa» sul bilancio, ma soprattutto è stato deciso di tagliare le tasse: nessun aumento per la cedolare secca che resta al 10 per cento, più fondi alle famiglie, ma aumenterà la tassa sui giochi. La maggioranza respinge l'ipotesi che si tratti di una mossa elettorale. Intanto il ministro degli ...