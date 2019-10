Il duro mestiere di interprete

Fonte : wired

(Di giovedì 31 ottobre 2019) In un film di qualche anno fa, Ther, diretto da Sidney Pollack, Nicole Kidman impersonava un’Onu che finisce per ritrovarsi al centro di un pericoloso intrigo politico. Nella realtà la vita degli interpreti non è sempre così eccitante, ma come dimostra questo video non mancano le sfide e le complessità (figuriamoci se devi lavorare con Trump, poi). Qui Barry Slaughter Olsen e Katty Kauffman, interpreti di professione, si sottopongono a uno speed test per spiegare come lavorano e come risolvono problemi. Slaughter Olsen traduce, in tempo reale, un discorso di argomento finanziario; Kauffman uno scambio di messaggi tra amici su un argomento decisamente più pop (le serie tv). Quella di Slaughter Olsen diventa progressivamente una gara contro il tempo, passando da una media di 110/120 parole da tradurre al minuto a 170, in modalità fastest. Kauffman, invece, è ...

