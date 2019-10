Lo splendido Lost Ember ci permetterà di esplorare le rovine di una civiltà perduta

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Dopo diversi anni di attesa e qualche rinvio una delle novità più apprezzate della Gamescom 2016 è finalmente pronta al debutto su PC, PS4 e Xbox One (una versione Switch verrà lanciata nei prossimi mesi).ha una data di uscita ufficiale, il 22 novembre, e un nuovo trailer per festeggiare questa graditissima notizia.Nel gioco sviluppato da Mooneye Studios vestiremo la pelliccia di un lupo che ha l'abilità di controllare altri animali e potremoledi un'interae dellacultura Yanrana per scoprire ciò che è successo alle persone che abitavano quei luoghi. Così facendo potremo scoprire una storia di lealtà, disperazione, tradimento e molto altro all'interno di una terra selvaggia completamente libera dalla presenza dell'essere umano.Il gioco verrà proposto a un prezzo di €29,99 edi vestire i panni di vivere il mondo di gioco ...

Eurogamer_it : Lo splendido #LostEmber è quasi qui. Non ignorate questa affascinante possibile gemma indie - alcinx : RT @CiclistaPelato: L'anno scorso avevo segnalato ad alcuni editori italiani lo splendido libro 'Lost in math' di Sabine Hossenfelder @skdh… - CortinaEditore : RT @CiclistaPelato: L'anno scorso avevo segnalato ad alcuni editori italiani lo splendido libro 'Lost in math' di Sabine Hossenfelder @skdh… -