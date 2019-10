Gli sviluppatori di Hellblade annunciano The Insight Project | un nuovo progetto per

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 30 ottobre 2019): Senua's Sacrifice di Ninja Theory del 2017 è una storia straziante che si concentra sulle lotte per la salute mentale e sul superarle. Lo studio britannico ha ora annunciato il suo prossimoche continua su questa strada ma in un modoe innovativo.The, come viene chiamato, è una nuova iniziativa che Ninja Theory sta intraprendendo con il neuroscienziato Paul Fletcher, che ha lavorato con lo sviluppatore su. Come parte del, Ninja Theory e Fletcher stanno progettando nuovi metodi terapeutici per aiutare le persone con difficoltà di salute mentale usando i sensori del corpo e altro ancora.È ancora presto per capire cosa sia esattamente The, ma Tameem Antoniades di Ninja Theory ha spiegato che l'obiettivo a lungo termine è quello di creare un gioco raffinato e di alto livello in grado di fare appello al mainstream ...

