Ciclismo | Gianni Moscon e un 2020 chiave Il trentino ad un bivio della carriera | uomo da

Ciclismo - Gianni Moscon rinvigorito da un Mondiale ad alto livello. Ora serve il vero salto di qualità nelle classiche : Sono ormai tre anni consecutivi che Gianni Moscon, quando sente aria di Mondiali, si esalta. Dopo essere stato grande protagonista sia a Bergen 2017 che ad Innsbruck 2018, infatti, il trentino, reduce dalla peggior stagione della carriera, è riuscito a recitare un ruolo da attore protagonista anche nella recente rassegna iridata che si è svolta nello Yorkshire. Ora, però, serve un netto salto di qualità per tornare a essere competitivo nelle ...

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘Anno difficilissimo - in inverno ho lavorato come non mai’ : Il 2019 non è stato l’anno di Gianni Moscon. Il corridore trentino della Ineos, una delle realtà emergenti più interessanti del Ciclismo italiano, non solo non ha centrato nessuna vittoria, ma non è neanche riuscito ad essere tra i protagonisti delle corse più attese. La primavera di classiche è passata nell’anonimato ed un cambio di programma con il Tour de France al posto del Giro d’Italia lo ha messo ancora più in difficoltà. Solo la maglia ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Un anno difficilissimo. Dopo il Tour mi veniva da piangere - ma mi sono risollevato con un ottimo Mondiale” : Gianni Moscon è stato uno dei grandi protagonisti dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Il 25enne trentino ha dato un contributo fondamentale alla squadra azzurra, facendo un grandissimo lavoro in supporto al capitano Matteo Trentin e chiudendo poi al quarto posto. Questa rassegna iridata è stata quindi un importante punto di svolta per il corridore del Team INEOS, che Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, è ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : quale ruolo per Gianni Moscon? Possibile battitore libero - sarà utile per la squadra : Un corridore come Gianni Moscon sarebbe senza dubbio uno dei capitani dell’Italia domenica, in occasione della prova in linea dei Campionati del Mondo di Harrogate, se godesse di una buona condizione. D’altronde il trentino è uno degli alfieri del Bel Paese più forti nelle gare in linea, soprattutto in quelle che superano i 250 km, non a caso è stato il leader azzurro sia a Bergen 2017 che a Innsbruck 2018. Purtroppo, però, sta ...