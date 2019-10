Chi non muore si rivede | ecco Motorola Moto 360 2019 | con un hardware tutto nuovo

L'arChivio dei documenti vaticani non è più segreto : Muore L'archivio segreto vaticano. Al suo posto, nasce L'archivio apostolico vaticano. Ciò significa che L'archivio dei documenti vaticani non è più segreto. Ma è consultabile, da tutti. Lo spiega in un'intervista al Corriere della Sera Monsignor Sergio Pagano, Prefetto “dei misteri più ambiti del mondo” al quale Jorge Mario Bergoglio, al secolo Papa Francesco, lo scorso 22 ottobre ha consegnato tre fogli con i quali ha deciso di cancellare ...

Philippe Daverio - polemiche dopo Il Borgo dei borghi. A Le Iene confessa : “A me la Sicilia non piace. Terroni che rosicano”. Poi però ci ripensa : “Chiedo scusa” : Bufera sullo storico dell’arte Philippe Daverio. Durante il concorso televisivo “Il Borgo dei borghi” su Rai Tre tra Bobbio e Palazzolo Acreide ha vinto il comune della provincia di Piacenza, mentre la città della Provincia di Siracusa si è piazzata subito dopo, al secondo posto. Il televoto aveva premiato in maniera massiccia la seconda classificata, quindi determinante è stata la giuria di qualità presieduta da Philippe Daverio, che ...

Philippe Daverio - polemiche infuocate sul critico d’arte. A Le Iene confessa : “A me la Sicilia non piace - lo posso dire?”. Poi però ci ripensa : “Chiedo scusa” : Bufera sullo storico dell’arte Philippe Daverio. Durante il concorso televisivo “Il Borgo dei borghi” su Rai Tre tra Bobbio e Palazzolo Acreide ha vinto il comune della provincia di piacenza, mentre la città della Provincia di Siracusa si è piazzata subito dopo, al secondo posto. Il televoto aveva premiato in maniera massiccia la seconda classificata, quindi determinante è stata la giuria di qualità presieduta da Philippe Daverio, che ...

Papa Francesco : l'ArChivio vaticano non sarà più definito 'segreto' : Con una lunga lettera apostolica Papa Francesco ha annunciato un cambio di nome dell'Archivio segreto del vaticano. Non verrà più definito "segreto", bensì "apostolico". Una decisione a cui Papa Bergoglio è giunto a seguito di diverse sollecitazioni. Un modo anche per eliminare tutte le varie teorie fantasiose che da anni circolano intorno a questi volumi, proprio a causa della parola "segreto". l'Archivio apostolico La rivoluzione messa in atto ...

Migranti : Davide Enia - 'al Governo non è cambiato nulla - questa ignavia fa sChifo' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "La Ocean Viking, nave di Medici Senza Frontiere, è da 11 giorni in mare, con 104 persone a bordo. Il più piccolo ha due anni. II Governo Italiano non ha ancora reso disponibile un porto. Non è cambiato nulla. Prima c'era la destra e allora l'indignazione montava e cre

InChiesta Financial Times - Salvini : “Su Conte tante ombre - non si può andare avanti così” : Il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a Rtl 102.5, attacca il presidente del Consiglio Conte sul caso sollevato dal Financial Times e sul presunto conflitto d'interesse: "Sono ormai tante le ombre - servizi segreti, Russiagate, adesso i rapporti con il Vaticano, alcune consulenze, le parcelle comuni con altri avvocati -, non si può andare avanti così".Continua a leggere

Alessandra Appiano - la commozione di Rita Dalla Chiesa : “Non mi hai dato la possibilità di salvarti” : “Sono un giornalista ma non sono qui come giornalista, sono qui come marito di una donna fantastica che per venticinque anni è stata al mio fianco, è stata la mia compagna di vita”, Nanni Delbecchi è salito sul podio di Italia Sì per raccontare quanto accaduto a sua moglie Alessandra Appiano. Scrittrice, giornalista e autrice televisiva morta suicida il 3 giugno 2018 mentre era ricoverata per depressione all’ospedale Turro San ...

Live-Non è la d’Urso - Eva Henger rifiuta l’incontro con Lucas PeracChi che annuncia : "Procederò per vie legali" : L'attrice ungherese, dopo le accuse rivolte all'ex tronista, non si presenta all'incontro dalla D'Urso.

“Sono la sorella di Elettra Lamborghini”. Il racconto choc di Flavia a Live Non è la D’Urso. Ecco Chi è : Ne abbiamo già discusso nei giorni scorsi, ma ora se ne parla non solo sulle riviste patinate, ma anche sul piccolo schermo, all’interno del salotto di Barbara D’Urso. A Live-Non è la d’Urso, nella puntata in onda lunedì 28 ottobre, è stata ospite Rosalba, la madre di Flavia e presunta ex fiamma di Tonino Lamborghini. Secondo quanto raccontato dalla donna napoletana in diretta tv, l’incontro con l’imprenditore sarebbe avvenuto nella seconda metà ...

Matteo Salvini inChioda Renzi & Co : "Gli italiani non hanno tempo per le loro beghe. Prima si vota meglio è" : Matteo Salvini, in una intervista a Rtl 102.5, attacca il governo giallo-rosso alla luce del risultato delle elezioni regionali in Umbria dove il centrodestra ha trionfato. "Quando Matteo Renzi dice che non vuole alleanza con Pd e M5s e l'ha fatta nascere lui, quando Nicola Zingaretti e Giuseppe Con

Sala : «Il progetto stadio non è accettabile : Chiesti volumi non realistici» : “Io sono contento del parere favorevole ma quello che ne ricavo è che quello che è il progetto” delle società “come è oggi non è un progetto che è accettabile. Quindi è da qua che si ricomincia a lavorare a livello di giunta. Ho votato anche io e ho votato favorevolmente”. Così il sindaco di […] L'articolo Sala: «Il progetto stadio non è accettabile: chiesti volumi non realistici» è stato realizzato da Calcio e ...

Eva Henger rifiuta l’incontro con Lucas a Live-Non è la d’Urso. PeracChi : “Ora procederò per vie legali” : Perché Eva Henger si è rifiutata di incontrare Lucas Peracchi a Live-Non è la d’Urso È saltato all’ultimo l’incontro tra Eva Henger e Lucas Peracchi a Live-Non è la d’Urso. Era stata la padrona di casa Barbara a proporre un confronto nel famoso ascensore per risolvere la spinosa situazione che va avanti da qualche mese […] L'articolo Eva Henger rifiuta l’incontro con Lucas a Live-Non è la d’Urso. ...

Live Non è la D'Urso - Lucas PeracChi ed Eva Henger - nessun incontro Chiarificatore : Lucas Peracchi è entrato nell'ascensore di Live Non è la D'Urso per un confronto con Eva Henger dopo le polemiche delle scorse settimane. La donna non c'era ma, in compenso, era presente una lettera"Carissima Barbara conosci la stima e l'affetto per te. Anche questa volta sarei stata più disponibile ma sono stata avvertita dal mio avvocato che Lucas mi ha denunciato per diffamazione. Il mio avvocato mi ha vietato di partecipare. Lucas ha ...

Silvio Berlusconi - Chiara Danese al Ruby Ter : "Violenza fisica - minacce di notte" - cosa non torna nel racconto : Ancora sotto assedio per il Ruby Ter. Si parla ovviamente di Silvio Berlusconi e i suoi infiniti processi. Ora tocca a Chiara Danese, 27 anni, considerata dalla questura di Milano un "testimone chiave" nell'ambito del processo. E in aula, la Danese si è prodotta in una durissima testimonianza. Si pa