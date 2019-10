“E’ una vicenda drammatica e più complessa di quella che appare” Il questore di Roma

Roma - Fonseca : “E’ difficile accettare una situazione del genere. Meritavamo un altro risultato” : Paulo Fonseca ha commentato rammaricato il pareggio contro il Borussia Monchengladbach, ai microfoni di Sky Sport: “E’ difficile accettare una situazione come questa. I giocatori sono devastati. Non possiamo dimenticare che abbiamo affrontato la prima del campionato tedesco. Abbiamo fatto bene difensivamente, abbiamo corso e lottato. Il calcio è così. Dobbiamo reagire velocemente. Penso che i giocatori meritassero un altro ...

Pioli al Milan - il parere di Prandelli : “E’ un bravo sarto - mi piace perché non è legato ad una sola idea” : L’ex ct della Nazionale ed ex allenatore del Genoa, Cesare Prandelli, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ha detto la sua sull’approdo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: “Anche io, come Pioli, sono stato etichettato come un Normal One. E ne vado fiero. Vuol dire essere persone serie, equilibrate, preparate. E pazienza se non buchiamo il video, se non abbiamo atteggiamenti clamorosi, se non ...

Torino-Napoli - Lozano demolito dai giornali : “E’ invisibile - nessun colpo di inventiva. Una delusione da 42 milioni” : Torino-Napoli, Lozano è invisibile: le critiche de Il Mattino Torino Napoli Lozano| Hirving Lozano continua a deludere. L’acquisto più pagato della storia del Napoli anche nella giornata di ieri è apparso sottotono. nessuna sortita offensiva degna di nota, spesso invisibile e quindi mai pericoloso per gli avversari. Al Mattino non è andata per niente giù la sua prova, e per questo motivo le critiche che piovono stamattina sono ...

Milan - Calabria fa mea culpa : “E’ stata una notte complicata - così non va bene. Devo ritrovare me stesso…” : La sua ingenua espulsione stava per compromettere il match. Dopo il rosso a Calabria, infatti, il Milan ha rischiato, salvata soltanto da Reina che ha parato il rigore a Schone nel finale. Il giorno dopo, il terzino rossonero fa mea culpa su Instagram. Questo il lungo messaggio scritto sul suo profilo ufficiale. È stato un inizio di stagione complicato. Per la squadra. Per me. E spero che la vittoria di ieri sia stata la svolta. Dal punto ...

Rugby - Conor O’Shea : “E’ la gara della vita per tante persone che sono qui. Contro il Sudafrica sarà una grande battaglia” : Alla vigilia del terzo match dell’Italia nella Coppa del Mondo di Rugby ha parlato il CT degli azzurri, Conor O’Shea. Domani, venerdì 4 ottobre, infatti, all’Ecopa Stadium di Shizuoka, alle ore 11.45 italiane, nella gara valida per la Pool B, Sergio Parisse e compagni sfideranno gli Springboks. Italia-Sudafrica vale un posto ai quarti di finale della rassegna iridata. Così il CT Conor O’Shea: “Abbiamo parlato dall’inizio ...

Bufera per reddito a ex Br : “E’ una vergogna” : Roma, 30 set. – (AdnKronos) – E’ polemica sul reddito di cittadinanza che verrebbe percepito da alcuni ex brigatisti. “Come raccontare o spiegare ai familiari delle persone uccise? Che reazione potrebbero avere? Non può esserci un premio per queste persone” si interroga, parlando con l’Adnkronos Roberto Della Rocca, presidente dell’Associazione nazionale vittime terrorismo. “Se si tratta di ...

Milan - Tapiro d’Oro a Paolo Maldini : “E’ una sofferenza per chi ama questa squadra” : questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Paolo Maldini per lo scarso rendimento del Milan in campionato: la squadra rossonera ha conquistato solo 6 punti in 6 gare e si trova al 16esimo posto in classifica. L’ex capitano del Milan dichiara: “Sono tanti anni che non siamo al livello di una volta. È una sofferenza per chi ama questa squadra”. Scarica o ...

Valentina Dallari sbotta a Mattino 5 : “E’ una cosa da pezzenti” : Federica Panicucci: Valentina Dallari fa una riflessione a Mattino Cinque Valentina Dallari è stata di nuovo ospite di Federica Panicucci, dove nello studio della conduttrice ha raccontato di alcuni retroscena che l’hanno ferita durante il periodo in cui ha sofferto di disturbi alimentari. A Mattino 5, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confidato che sia prima che post guarigione, ha ricevuto alcuni commenti che l’hanno ...

Live Non è la D’Urso - moglie di Caniggia sbotta : “E’ una zo**ola!” : Live Non è la D’Urso, moglie di Caniggia: Mariana Nannis sciocca Barbara D’Urso Tra gli ospiti della puntata di Live Non è la D’Urso, trasmessa domenica 29 settembre, Mariana Nannis, moglie di Claudio Caniggia, si è scagliata nuovamente contro Sofia Bonelli, attuale fidanzata dell’ex calciatore argentino. La donna l’ha accusata di essere una prostituta e di aver spinto Caniggia a usare sostanze stupefacenti. Questa ...

Canoa slalom - Marta Bertoncelli : “E’ una gioia incredibile - è stata durissima con avversarie di primissimo livello” : L’Italia porta a casa tre pass olimpici dai Mondiali di Canoa slalom, con l’unico neo della canadese maschile, che il prossimo anno si giocherà probabilmente con la Germania l’ultimo biglietto continentale a disposizione. Oggi a centrare la carta per Tokyo 2020 sono stati Marta Bertoncelli e Giovanni De Gennaro (i pass non sono nominali). Così gli azzurri ed il DT al sito federale. Marta Bertoncelli: “E’ una gioia ...

Ciclismo - Mondiali 2019 Matteo Trentin : “E’ stata una corsa durissima - onore a Pedersen che ha fatto una grande volata” : Matteo Trentin ha colto un importante argento ai Mondiali di Ciclismo 2019. La sua condotto è stata splendida per tutta la corsa e nella volata finale non ha avuto gambe sufficienti per mettere in piedi lo sprint vincente. Subito dopo aver terminato le sue fatica, ai microfoni della Rai Sport ha descritto così la prova e quella che è il suo stato d’animo in questo momento. “E’ una medaglia sicuramente agrodolce. Sin ...

Atalanta - Gasperini si gode Zapata : “E’ in una condizione stratosferica - quest’anno è anche superiore” : “Zapata è in una condizione stratosferica. Già l’anno scorso era determinante, il miglior realizzatore. Quest’anno mi sembra sia addirittura superiore. Ha una forza e una qualità, nel gioco, negli assist e nei passaggi, anche nell’aiutare la squadra, assolutamente straripanti. Sicuramente è tra i top della serie A e non solo in attacco: si avventa su ogni palla con esuberanza”. Gian Piero Gasperini si gode il ...

Tale e Quale Show 2019 - Eva Grimaldi : “E’ una sfida a me stessa” : Eva Grimaldi concorrente di Tale e Quale Show: “Sto vivendo una terza fase” Eva Grimaldi, dopo aver partecipato all’Isola, ha deciso di mettersi alla prova accettando una nuova sfida: partecipare a Tale e Quale Show. E nelle prime due puntate ha già ben impressionato la giuria e il pubblico a casa. Ma l’attrice come starà vivendo questa esperienza? A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata a Diva e ...

Binotto : “E’ davvero una vittoria di tutta la squadra” : Al termine del GP di Singapore a Marina Bay, che ha visto la splendida doppietta di Vettel e Leclerc, il Team Principal della Ferrari Mattia Binotto ha parlato a caldo ai microfoni di Sky Sport F1. Una doppietta che nessuno era mai riuscito a mettere a segno a Singapore Questo non lo sapevo, bella doppietta. […] L'articolo Binotto: “E’ davvero una vittoria di tutta la squadra” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...