A A A Cercasi esperto di Var Caressa tiene lezioni | in Inghilterra fanno il 68 cioè la

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) L’arbitro non decide perché tanto c’è la Var, e la Var non interviene perché c’è l’arbitro. Magari fosse semplice come la mette giù Klopp. Prospettive in 3D, proiezioni ortogonali di gomiti e ascelle, software che disegnano linee bi-colori per togliere all’uomo la possibilità di sbagliare ma che lasciano l’uomo in un fumo di incomprensione a tratti imbarazzante: la Var è diventata uno sport a sé. In Italia abbiamo abbondantemente tutti passato l’esame di Var 1, quello che tratta il singolo caso, il gol annullato, il fuorigioco segnalato. Ora siamo al Var 2, una materia impalpabile fatta di considerazioni a volte persino morali, sul tempo e sulle opportunità: quando si usa, come si usa, chi c’è dietro. Gli abbiamo dato un nome burocratico: il Protocollo, cercando di rendercelo consolante. È quel nostro infantile bisogno di procurarci ...

