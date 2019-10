Rugby | Top12 2019-2020 | cadono Fiamme Oro e Valorugby Emilia In tre al comando a quota

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) Si sono disputate oggi pomeriggio le ultime quattro sfide valide per la seconda giornata del Top 12 di, dopo i due anticipi di ieri: oggi una sola vittoria esterna, quella del Mogliano in casa del Colorno per 21-31, mentre si decidono negli ultimi istanti Rovigo-Oro, chiusa sul 15-14, e San Donà-Valo, vinta per 20-19 dai padroni di casa. Completa il quadro dei risultati il successo del Viadana per 31-22 sui Lyons. In classifica in testa adieci Padova, Calvisano e Mogliano. Seconda giornata Risultati Toscana Aeroporti I Medicei v Kawasaki Robot Calvisano 23-27 (1-5) – giocata ieri Lazio1927 v Argos Petrarca Padova 19-40 (0-5) – giocata ieri HBS Colorno v Mogliano21-31 (0-5) Femi-CZ Rovigo vOro 15-14 (4-1) IM Exchange Viadana v Sitav Lyons 31-22 (5-0) Lafert San Donà v Valo20-19 (4-1) Classifica Argos Petrarca Padova, Kawasaki ...

RugbyRovigoDelt : Al “Battaglini” la II giornata del Peroni TOP12 tra la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta e le Fiamme Oro Rugby (pagina uff… - onrugby_it : Top12: Rovigo batte le Fiamme Oro, San Donà sorprende il Valorugby nel finale - caraocecaOK : ?? | #Top12 ???? | Fecha 2 | Resultados - Principales Posiciones Lazio 19-40 Petrasca Padova I Médici 23-27 Cammi Ca… -