Imma Tataranni Sostituto Procuratore dove vedere le puntate in tv | streaming | replica

Imma Tataranni Sostituto Procuratore sesta puntata : trama e anticipazioni 27 ottobre : Imma Tataranni Sostituto Procuratore sesta puntata. Torna domenica 27 ottobre 2019 su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguito trama e anticipazioni del sesto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Imma Tataranni Sostituto Procuratore sesta puntata: trama e anticipazioni 27 ottobre Imma Tataranni Sostituto Procuratore – sesta puntata Dalla parte degli ultimi. Di primo mattino Don Mariano chiama ...

Imma Tataranni - anticipazioni ultima puntata : Tante verità che vengono a galla, nell'ultima puntata di Imma Tataranni, la fiction di Raiuno con Vanessa Scalera nei panni del personaggio creato da Mariolina Venezia. Nel finale della prima stagione, infatti, la protagonista oltre all'indagine di puntata deve anche vedersela con i dubbi sul marito Pietro (Massimiliano Gallo) e sulle proprie origini.Imma Tataranni, ultima puntata Nell'ultima puntata, "Dalla parte degli ultimi", don Mariano ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore – Sesta e ultima puntata di domenica 27 ottobre 2019 – Trama - anticipazioni. : Imma Tataranni – Sostituto procuratore è la nuova fiction, articolata in sei puntate, della domenica sera di Raiuno. Una donna determinata, forte, preparata e decisamente fuori dagli schemi. Impossibile non notarla in Procura, e non soltanto per quell’abbigliamento dai toni accesi e stravaganti a cui pare proprio non poter rinunciare, anche per quell’atteggiamento inappuntabile e […] L'articolo Imma Tataranni – Sostituto procuratore ...

Guida Tv domenica 27 ottobre - Imma Tataranni - Le Iene : Guida Tv domenica 27 ottobre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 1×06 Rai 2 ore 19:40 Che Tempo Che farà + ore 21 Che Tempo Che Fa (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:10 Aspettando il Re Canale 5 ore 21:15 Benvenuti al Sud Rete 4 ore 21:30 Il Segreto 1a Tv Italia 1 ore 21:10 Le Iene Show La7 ore 20:35 Non è l’Arena Tv8 ore 21:00 GP F1 Messico (differita) Nove ore 21:20 ...

Imma Tataranni - trama ultimo episodio : il prete chiama con urgenza la pm e poi muore : La fiction di Rai 1 su Imma Tataranni volge al termine: le vicende del testardo e incorruttibile sostituto procuratore di Matera sono infatti ormai giunte al sesto ed ultimo episodio che chiude la stagione del debutto dopo cinque settimane di ottimi ascolti e un più che positivo giudizio da parte dei telespettatori. La protagonista Imma, magistrato tenace e volitivo, sembra aver conquistato il pubblico che spera in una seconda stagione. L'ultimo ...

L’ultima puntata di Imma Tataranni tra la morte di Don Mariano e il malore di Pietro : anticipazioni e video 26 ottobre : Purtroppo il momento è arrivato e domani sera dovremo salutare Vanessa Scalera e la sua Imma Tataranni. La fiction si avvia verso il finale di stagione che si preannuncia già al cardiopalma come si può vedere dal video rilasciato dalla Rai come anticipazioni dell'ultima puntata di domani, 27 ottobre, dal titolo Dalla parte degli ultimi. Il video mostra i primi dieci minuti dell'ultima puntata di Imma Tataranni e ancora una volta è un ...

Imma Tataranni - trama puntata 27 ottobre : si indaga sulla morte del parroco : Imma Tataranni Sostituto Procuratore giungerà all'ultima puntata domenica 27 ottobre. Nel sesto e ultimo episodio, Imma si troverà a dover affrontare delle situazioni difficili: scoprirà che il marito ha cenato con un'altra donna e Don Mariano morirà dopo averle dato un appuntamento. Imma Tataranni, ultima puntata: si indaga sulla morte del parroco Le anticipazioni della sesta puntata di Imma Tataranni raccontano che il Sostituto Procuratore ...

Anticipazioni Imma Tataranni ultima puntata : Don Mariano viene ucciso - Pietro ricoverato : Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la fiction Imma Tataranni con protagonista la bravissima Vanessa Scalera, attrice protagonista di questa stagione televisiva. Domenica 27 ottobre si concluderà la prima stagione della serie televisiva che, in queste settimane, ha appassionato milioni di spettatori: finalmente tutti i nodi che si sono intrecciati nel corso di queste settimane verranno finalmente al pettine. Possiamo svelarvi, però, che ci sarà ...

Massimiliano Gallo a Vieni da me : “Imma Tataranni 2? Spero presto” : Imma Tataranni 2 si farà? Massimiliano Gallo a Vieni da me: “Spero gireremo presto la seconda stagione” E’ stato Massimiliano Gallo uno degli ospiti di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me di oggi, venerdì 25 ottobre 2019. Intervistato dalla padrona di casa nell’ultimo segmento della trasmissione, l’attore che interpreta il marito di Imma Tataranni ha confermato che è in cantiere il seguito della ...

Imma Tataranni Sostituto procuratore - Pietro sta male : anticipazioni ultima puntata con Vanessa Scalera : Dopo il grande successo della quinta puntata che ha totalizzato oltre 5 milioni di telespettatori arriva a conclusione la prima stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova fiction di genere crime targata Rai interpretata da Vanessa Scalera. La sesta e ultima puntata, dal titolo Dalla parte degli ultimi, va in onda domenica 27 ottobre alle 21.25 su Rai 1. Imma Tataranni – Sostituto procuratore, sesta e ultima puntata: ...

Imma Tataranni Sostituto procuratore - un omicidio dal passato : anticipazioni domenica 20 ottobre : Può darsi che il pubblico ancora non la riconosca come interprete di Imma Tataranni ma Vanessa Scalera non deve preoccuparsi: il successo di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova fiction di genere crime targata Rai, sembra crescere di puntata in puntata senza fermarsi mai. Siamo ormai giunti al quinto appuntamento con le storie del magistrato di Matera e anche stavolta le coordinate sono sempre le stesse: la nuova puntata di ...

Imma Tataranni - Ultima Puntata : La Tremenda Scoperta di Imma! : Imma Tataranni, trama Ultima Puntata: Pietro accusa un grave malore ed Imma scopre per caso qualcosa sul suo conto. Eventi sconcertanti, in più, sconvolgono la Tataranni. E’ arrivata alla fine Imma Tataranni, la serie tv di Rai 1 con sfumature di giallo che ha appassionato il pubblico a causa della sua particolarità. La fiction infatti ha alternato momenti di divertimento con altri di riflessione. Sullo sfondo anche i crimini e gli ...

Imma Tataranni - spoiler del 27 ottobre : Pietro non sta bene : Nella sesta ed ultima puntata di "Imma Tataranni-sostituto procuratore", la nuova serie televisiva ambientata a Matera e tratta dal romanzo di Mariolina Venezia, che sarà trasmessa su Rai 1 domenica 27 ottobre, si assisterà agli ultimi, ma non meno intriganti colpi di scena. In particolare, Pietro non starà bene a causa di un malore improvviso: ciò lo si evince da alcune scene trasmesse dal promo che fanno vedere De Ruggeri mentre viene ...

Vanessa Scalera di Imma Tataranni - Taccardi svela un segreto : Imma Tataranni, Carlo De Ruggieri: il retroscena su Vanessa Scalera e Taccardi Cinico, brusco, ma soprattutto uno stimato professionista, il dottor Taccardi in Imma Tataranni – Sostituto procuratore è interpretato dall’attore Carlo De Ruggieri. Il medico legale, della fiction ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, ha raccontato un retroscena sul suo personaggio a Tv Sorrisi e Canzoni a pochi giorni all’ultima puntata di ...