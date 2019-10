Francesca Manzini | “Mara Venier ce l’ha con me ed è stata gelida Ma non è l’unica in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) “Marase la prese per uno scherzo che le feci imitando la De Filippi, nel programma Tutti pazzi per Rds, che per altro non andò mai in onda. Poi l’ho incontrata in Campidoglio, in occasione di un premio, mi sono avvicinata e le ho detto: “Possiamo chiarirci?”. La sua risposta è: “No””. A raccontare questo episodio è, tra le rivelazioni di Amici Celebrities. Bravissima imitatrice, durante il programma di Canale5 ha tirato fuori anche capacità notevoli nel ballo e nel canto. E, finito lo show, ha approfittato di un’intervista rilasciata a Panorama per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Non voglio fare il nome, ma una conduttrice che qualche anno fa lavorava a Rai 2 si offese a tal punto da ostacolarmi pesantemente. In passato la Rai mi ha bistrattato ingiustamente, mi ha chiuso le porte e devo molto a Caterina Balivo ...

