Sarri a Lecce fa turnover | Ronaldo non convocato

Sarri a Lecce non sarà semplice - Cr7? : Sarri:"Il Lecce e' una squadra propositiva, anche nel momento di difficolta' non smette di giocare il proprio calcio.

Juventus - i convocati di Maurizio Sarri per la trasferta di Lecce : assente Cristiano Ronaldo : L’allenatore bianconero ha escluso il portoghese dalla lista dei convocati, insieme a Douglas Costa e Ramsey Cristiano Ronaldo riposa, l’attaccante portoghese non partirà con la squadra per Lecce, dove domani la Juventus affronterà al Via del Mare la formazione di Liverani. L’allenatore bianconero ha deciso di concedere un turno di riposo a CR7, per averlo al massimo della condizione in vista dei prossimi impegni. Fuori dalla ...

Probabili formazioni Lecce Juventus/ Diretta tv - ballottaggi in mediana per Sarri : Probabili formazioni Lecce Juventus: Diretta tv. Ecco le mosse dei due allenatori alla vigilia della partita per la nona giornata di Serie A.

Lecce Juventus formazioni - Sarri conferma tutto : fuori 2 big! 4 novità dal 1' : Lecce Juventus formazioni- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Lecce, ha evidenziato alcuni punti di vista sugli avversari, soffermandosi anche sul potenziale turnover in casa bianconera. Il tecnico punterà deciso sul 4-3-1-2, ma attenzione ai potenziali cambi dal primo minuto. In porta ritornerà Szczesny, con Buffon possibile titolare in vista del match del turno infrasettimanale contro il Genoa. ...

Lecce-Juve - Sarri in conferenza stampa : da Cristiano Ronaldo a Dybala - tutte le indicazioni di formazione : “In questo momento non e’ che siamo in tantissimi. L’ultima convocazione eravamo 19 piu’ 3 portieri. Qualcosa cambieremo in base alle condizioni dei giocatori che sono usciti dalla partita”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sari che ha parlato prima della sfida contro il Lecce, indicazioni su De Sciglio: “Da 2-3 giorni si sta allenando con il resto del gruppo, e’ un giocatore inattivo dal 31 ...

Lecce-Juventus - Sarri : “Ronaldo? Decideremo quando riposerà. Sui cambi in difesa….” : LECCE JUVENTUS Sarri- Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa in vista del match di domani tra Lecce-Juventus. Il tecnico ha evidenziato la grande forza del Lecce, soffermandosi anche sull’aspetto turnover. Ecco le parole del tecnico riportate da “Tuttojuve.com”: Sul Lecce: “Il Lecce è una squadra propositiva, che anche nei momenti […] L'articolo Lecce-Juventus, Sarri: ...

Lecce-Juventus - Sarri : “Ecco quando riposerà CR7. Questa la verità su ko Douglas Costa e De Sciglio” : LECCE JUVENTUS Sarri CONFERENZA STAMPA- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Lecce-Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni aspetti fondamentali in vista del match di domani. Il tecnico ha così affermato: “In questo momento non è che siamo tantissimo. Nell’ultima convocazione eravamo 19 e tre portieri. Qualcosa cambieremo in base a come sono usciti i giocatori ...

Probabili formazioni 9^ giornata : apre Verona-Sassuolo. Lecce-Juve - turnover per Sarri : Probabili formazioni 9 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 9 giornata di Serie A. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma venerdì alle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal 1′. A seguire […] L'articolo Probabili formazioni 9^ giornata: apre ...

Probabili formazioni 9^ giornata : apre Verona-Sassuolo. Lecce-Juve - turnover per Sarri : Probabili formazioni 9 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 9 giornata di Serie A. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma venerdì alle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal 1′. A seguire […] L'articolo Probabili formazioni 9^ giornata: apre ...