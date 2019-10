Maltempo | migliora la situazione in Piemonte | cala il livello dei fiumi e si attende un

Maltempo Piemonte : situazione meteo in miglioramento - scende il livello del Po : situazione meteo in miglioramento in Piemonte: i livelli dei corsi d’acqua sono tutti in calo, ed anche il Po decresce. Solo il Lago Maggiore è stazionario ma si stima in lenta e graduale discesa nei prossimi giorni. E’ caduta la prima neve sulle Alpi occidentali con punte di 40 cm localmente sulle Alpi Graie. Nell’Alessandrino sono ancora operativi sul territorio oltre 200 volontari per le operazioni di ripristino e assistenza alle 130 ...

Meteo : forte Maltempo DOMANI al sud - migliora al nord : Un vasto vortice di bassa pressione sta colpendo gran parte della penisola dove sta portando piogge diffuse e anche locali forti temporali. Le situazioni più critiche sono in Sicilia, dove si sta...

Maltempo Lombardia - la Protezione Civile : “Situazione in miglioramento” : Serata critica ieri in Lombardia, Piemonte e Liguria, dove le forti piogge hanno causato danni e smottamenti. Oggi la situazione sembra in miglioramento. “Dopo i forti temporali della notte sulla bassa pianura occidentale (in particolare nelle province di Pavia e Lodi) e sul territorio delle province di Bergamo e Brescia, la situazione meteo in Lombardia è in netto miglioramento e vede solo deboli precipitazioni sulla zona del Lago ...

Maltempo ad Alessandria - morto un tassista. Due dispersi. Liguria - crolla una chiesa. A Milano la situazione migliora : Una vittima e due dispersi, strade interrotte, frane e allagamenti e almeno 130 sfollati: è il bilancio dell’ondata di Maltempo che ha flagellato il Piemonte anche nella notte, causando ingenti danni

Meteo Protezione Civile domani 22 Ottobre : iniziale Maltempo al Nord-Ovest ma migliora : La perturbazione atlantica che sta colpendo il Nord provocando purtroppo eventi alluvionali fra Liguria e Piemonte, nella giornata di domani tenderà ad attenuarsi. Tuttavia piogge e temporali...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : ultime ore di Maltempo - poi migliora ovunque in vista del weekend : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per oggi, domani, e fino al 15 ottobre 2019. Oggi al Nord nuvolosità in rapido aumento a iniziare dal settore occidentale con piogge dapprima deboli e isolate in graduale intensificazione nel corso della giornata e in estensione a tutte le regioni a eccezione dell’Emilia-Romagna dove risulteranno isolate e sporadiche; dalla sera tendenza a miglioramento con attenuazione della ...

Miglioramento meteo previsto per martedì. poi nuovo fronte di Maltempo : Roma - Dopo il vortice di bassa pressione della giornata di lunedì l'anticiclone delle Azzorre proteggerà temporaneamente l'Italia dagli attacchi delle perturbazioni atlantiche. Una protezione che tuttavia sarà deficitaria sulle estreme regioni meridionali a causa della persistenza di una bassa pressione tra la Sicilia e la Tunisia che porterà ancora una certa instabilità. Intanto sul nord Europa ci sarà ...