In Sicilia sono state arrestate 15 persone sospettate di gestire una rete di smaltimento

Giro d’Italia 2020 – Nibali entusiasta : “tre tappe in Sicilia - sono molto contento” : Vincenzo Nibali non nasconde tutto il suo entusiasmo per le tre tappe Siciliane del Giro d’Italia 2020 E’ stato svelato oggi il percorso del Giro d’Italia 2020: l’edizione 103 della Corsa Rosa avrà 3 cronometro e 7 arrivi in salita e vedrà l’esordio assoluto di Peter Sagan. Non era presente oggi agli Studi Rai di Milano Vincenzo Nibali, che attualmente si trova negli Stati Uniti, ma lo Squalo ha mandato un ...

In Sicilia e Campania più di quattro persone su dieci sono a rischio povertà, hanno cioè un reddito disponibile dopo i trasferimenti sociali inferiore al 60% di quello medio nazionale. Si tratta del livello più alto in Unione Europea. Lo si legge nei dati Eurostat 2018 sul rischio di povertà nelle regioni.

Sicilia : chiesti 4 anni per Ingroia - 'mi aspettavo un grazie e invece sono sotto processo' : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - "Mi aspettavo un grazie e invece mi sono ritrovato sotto processo. La richiesta della procura non mi sorprende dato l'accanimento e l'evidente ostilità nei miei confronti. Quello che è importante è che io so di aver operato nel giusto e di avere la coscienza a posto. Ho

Micciché : “In Sicilia comanda Giletti - la mia rivoluzione frenata”. Il giornalista : “I rivoluzionari sono altri - colpa è di chi ha gestito male l’isola” : Nuova querelle tra il giornalista Massimo Giletti e il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Micciché, che nei giorni scorsi ha rilasciato al Giornale di Sicilia accuse taglienti contro il conduttore di “Non è l’arena” (La7). Proprio nella sua trasmissione, Giletti si rivolge al politico di centrodestra: “sono rimasto basito e incredulo da questo titolo: ‘Micciché: «La mia rivoluzione ...

Più di 100 persone sono state arrestate in Sicilia e Lombardia in un’operazione contro una cosca mafiosa : Giovedì notte più di 100 persone sono state arrestate in una vasta operazione condotta da Polizia e Guardia di Finanza contro i membri di una cosca mafiosa che operava in Sicilia e Lombardia. Gli arrestati fanno parte della cosiddetta stidda, un’organizzazione

Sicilia : Miccichè - 'I collegati non sono capriccio del Parlamento - chiesti dal governo' (2) : (AdnKronos) - Poi Miccichè ha aggiunto: "I collegati, dunque, non sono una invenzione o volontà del Parlamento come è stato detto erroneamente, ma sono stati chiesti espressamente dal'esecutivo per velocizzare i tempi per l'approvazione del bilancio".

Sicilia : Miccichè - 'I collegati non sono un capriccio del Parlamento - chiesti dl governo' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "I collegati non sono un capriccio del Parlamento, sono stati chiesti dal governo e non si può dare nessuna responsabilità a questo Parlamento". Lo ha detto il Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè proseguendo il suo intervento in aula. "I c

Sicilia : Musumeci - 'maggioranza all'Ars? Non me ne sono mai accorto' : Palermo, 18 set. (Adnkronos) - "All'Ars ho una maggioranza? Ne prendo atto perché da quando sono stato eletto non me ne sono accorto". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. "Parlerei di coalizione di governo piu che di una maggio

Si torna a scuola - ma in Sicilia gli studenti non ci sono più : Il nuovo anno scolastico 2019/20 in Sicilia è iniziato lo scorso giovedì 12 settembre: 715.503 gli alunni attesi nelle rispettive classi, 12.251 in meno rispetto allo scorso anno. sono scomparse 19 istituzioni scolastiche: erano 850 fino a qualche mese fa, sono 831 ora. Si tratta di uno spopolamento presente in ogni ordine e grado.sono molti i diplomati che - potendo - scelgono di frequentare l’Università altrove: il ...