Previsioni Meteo Napoli | confermato un peggioramento | ma non si annuncia di particolare

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019)– Sulche dovrebbe interessare il capoluogo campano tra la notte e la giornata di domani, abbiamo tenuto sempre un po’ di incertezza soprattutto in termini di incisività, per via della difficile individuazione, da parte un po’ di tutti centri di calcolo, della esatta collocazione del fulcro depressionario. Infatti, in presenza di strutture depressionarie chiuse come quella attesa per le prossime ore, piccole oscillazioni a Ovest o a Est del centro di bassa pressione, possono determinare, per un’area localizzata come la città partenopea, un marginale o più significativo coinvolgimento instabile. In riferimento alla struttura depressionaria che già sta operando tra la Sardegna e il Tirreno e che nelle prossime ore è prevista evolvere verso Est, gli ultimi dati non la danno particolarmente incisiva per l’area campana in ...

Agenzia_Ansa : #METEO | Le previsioni del tempo per oggi #24ottobre #ANSA - messveneto : Buongiorno Friuli, ecco le previsioni del tempo dell'Osmer per la giornata di oggi #meteo - monicascapin77 : RT @adrianosettin: Previsioni meteo Veneto per i prossimi giorni aggiornate giovedì 24 ottobre 2019 -