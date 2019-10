GTA Online | Arriva la supercar Pegassi Zorrusso

GTA 6 sempre più concreto - diversi indizi in GTA Online fanno pensare al futuro : Il fermento in vista di GTA 6 non mira minimamente a scemare: il nuovo capitolo della serie è come di consueto particolarmente atteso dalla community, che sostanzialmente non vede l’ora di tuffarsi in una nuova esperienza ludica targata Rockstar Games. D’altronde di anni dalla release del predecessore ne sono passati ormai sei, e con il silenzio assoluto da parte del team di sviluppo che permane l’attesa non potrà far altro che ...

GTA Online : Arriva la Sportiva classica Weeny Dynasty : Desideri il cuore di una pregiata britannica, racchiuso all’interno di un affascinante telaio in puro stile vintage? Ti presentiamo la Weeny Dynasty, l’ultimo, fulgido esempio di come le dimensioni non contano se sai come guidare. La Weeny Dynasty è ora disponibile da Southern San Andreas Super Autos. Chi vuole una marcia in più può ancora ottenere ricompense doppie partecipando a Re della ...

GTA Online – Ocelot Jugular e modalità Re della collina : Ecco una creatura focosa, ma tremendamente razionale: la Ocelot Jugular. Questa sportiva modello scivola sull’asfalto con la precisione del bisturi di un chirurgo… se il chirurgo avesse la forza d’impatto di diversi kilonewton e la capacità di mollare manrovesci inauditi. La Ocelot Jugular è ora disponibile da Legendary Motorsport. Rivendica il tuo diritto al trono in Re della collina, la nuova ...

GTA Online : Doppie ricompense - missioni storia Casinò - Bonus Centauri e molto altro nel nuovo aggiornamento : Nata nel deserto, trapiantata in città: la Annis Hellion potrebbe sembrare l’ennesima 4×4 squadrata, ma questa bellezza è sopravvissuta a una dieta di sola sabbia, rocce, detriti, ossa, macerie fumanti e ancora sabbia fin da quando ha lasciato la fabbrica. Con una trazione simile, l’unico ostacolo è la tua immaginazione. La Annis Hellion è ora disponibile da Southern San Andreas ...

GTA Online : Nuova serie Sopravvivenza : Metti alla prova il tuo coraggio in sette nuove sfide Sopravvivenza. Respingi un attacco dei Ballas a Grove Street, combatti gli scagnozzi e i Juggernaut armati di Avon Hertz nel silo nucleare e molto altro. Per testare subito le tue abilità, accedi alla serie Sopravvivenza, che include le sette nuove mappe e nove luoghi classici. Per festeggiare la Nuova serie Sopravvivenza, tutte le modalità Sopravvivenza ...

GTA Online : la Übermacht Zion Classic è ora disponibile : Se ancora ti ricordi di Degenatron, questo veicolo fa al caso tuo. È tempo di tirare fuori la maglietta Love Fist e avviare la tua playlist di power ballad: la nostalgia degli anni ’80 è un combustibile ecceZionale e noi siamo qui per dirti che la Zion Classic di Übermacht non si alimenta in altro modo. Acquista oggi stesso la Übermacht Zion Classic da Southern San Andreas Super Autos. Questa settimana ...

Red Dead Redemption 2 menzionato nuovamente nella versione PC di GTA Online : Come forse avrete già notato, Red Dead Redemption 2 è ancora un'esclusiva console, il che significa che i giocatori PC ancora non possono mettere mano all'apprezzato gioco di Rockstar. Rockstar Games ci ha abituato con versioni multiple per tutte le diverse piattaforme, PC incluso, di Grand Theft Auto V.Tuttavia, i giocatori sono particolarmente preoccupati del fatto che Red Dead Redemption 2 possa non arrivare su PC, poiché il gioco originale ...

GTA Online : Arriva la nuova Benefactor Krieger : Oscura gli altri mentre sfrecci a bordo della nuova Krieger, il visionario incrocio della Benefactor tra una supermodella pronta per la passerella e un dittatore militare sanguinario. Alcuni si fermeranno, ti osserveranno, ma il massimo che gli concederai sarà uno sguardo truce. Dimenticati dell’umiltà. La strada è tua. La supercar Benefactor Krieger è ora disponibile da Legendary Motorsport. A ...

GTA Online – Arriva la Muscle Bravado Gauntlet Hellfire : Quelli di Bravado l’hanno fatto di nuovo e stavolta non potrai fare a meno di chiederti come abbiano fatto a dar vita a un demone come la Gauntlet Hellfire. Sfrutta tutta la potenza di questa belva e preparati ad asfaltare i concorrenti e a scaricarli in un girone infernale creato apposta per loro. E infatti… cosa c’è di più forte di possenti muscoli? Dei muscoli infernali. O almeno così ...

GTA Online : Arriva la Sportiva Ocelot Locust : Il pedigree della Locust biposto decapottabile risale al ’69 e questo è il risultato di 40 anni di test su pista: nessun tettuccio, nessun parabrezza, nessun finestrino, nessun compromesso e nessun riguardo per la tua incolumità. Se ti sei mai chiesto come sarebbe guidare con un’unica conclusione logica all’orizzonte, questa è la tua grande occasione per scoprirlo. La Sportiva Ocelot Locust ...