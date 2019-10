Fonte : repubblica

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il colonnello Vincenzo Maresca, comandante dei Nas di Napoli: "Il, disoccupato da anni, è stato sopraffatto dalla disperazione" per questo si potrebbe configurare anche l'istigazione al suicidio

repubblica : Sanità, sei arresti per finti corsi per operatori sanitari. Scoperta la truffa un giovane si suicida - RaffaeleNappi1 : Una storia tristissima. Sanità, sei arresti per finti corsi per operatori sanitari. Scoperta la truffa un giovane s… - GBertaiola : Sanità, sei arresti per finti corsi per operatori sanitari. Scoperta la truffa un giovane si è tolto la vita… -