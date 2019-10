Opel Insignia Sports Tourer - Una settimana con la 2 0 CDTI Innovation AT8 Day 3

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Per il Diario di bordo di questa, la redazione si è alternata al volante dellanella versione 2.0AT8. Una configurazione piuttosto ricca e completa della station tedesca, in questo caso spinta da un duemila turbodiesel da 170 CV abbinato al cambio automatico a otto rapporti con convertitore di coppia e alla trazione anteriore (ma cè anche lintegrale). Il motore eroga la potenza massima a 3.750 giri, mentre il picco di coppia, 400 Nm, è disponibile tra i 1.750 e i 2.500 giri/min. La scheda tecnica riporta prestazioni nello 0-100 da 9,2 secondi e una velocità massima di 220 km/h. Alla voce consumi, invece, il dichiarato nel misto è di 5,7 l/100 km per una wagon cui spetta di diritto la definizione di ammiraglia: sia per la sua posizione nella gerarchia, sia per le dimensioni, che sfiorano i cinque metri in lunghezza (499 cm) per ...

