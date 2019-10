Lorenzo mio bello! Al momento giusto hai deciso di stare a sentire a Carletto

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Mannaggia i lavori in tangenziale che hanno bloccato tutta la città. Mo mi fanno fare tardi e mi fanno perdere la musichetta. E non sta bene. Se non sentonla musichetta non me ne vedo bene. Intanto L’ultima che abbiamo giocato con questi l’abbiamo persa tre a uno per cui stammoce accorte. C’è di buono che il presidente, pur non rilasciando dichiarazioni ufficiali, è stato al centro delle polemiche per un video che è girato. E quando parla il presidente, i ragazzi vanno in campo per vincere. Minuto 0’ – Meno male, so’ arrivatoin tempo pe’ senti’ ‘a musichetta. Partiamo con buoni auspici. Minuto 1’ – Accummenciammo. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Vediamo di non iniziare a cogliere pali e portieri. Minuto 5’ – Azza qua si sentono più i napoletani che i sailsburghesi. E che stiamo giocando in ...

