I 39 morti in un tir a Essex e il fuggi-fuggi lessicale da Mafia Capitale

Scontro a Milano tra Tir e auto : 2 morti : 22.44 Due morti e un ferito trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano:è il bilancio di un incidente stradale tra un Tir e due auto sulla tangenziale Est di Milano, all'altezza di Cascina Gobba. Le vittime sono una donna di 36 anni e un uomo di 66, entrambi a bordo di una utilitaria. I due sono morti sul colpo. Ancora non è chiara la dinamica dell' incidente. Indaga la Polizia Stradale.

Dialogo tra Montalbano Fazio e gli altira sui morti di Trieste : La nutizia eri arrivata di primo pumeriggio mintre Muntilbano stavi ancora tintando di capiri che ci faciva al munno: avivano accisa du poliziotta a Trieste nella Questuri dopo l’arresta di du frati che arrubbavano i motorina. L’atmosfera in cummissariata si cangiai come i timporala d’estati: e darre vinne la consapevolizza di cos’eri fari il puliziotta. Muntilbano sinti tuppiare a leggia la purta del su officia e trasette Fazio con na faccia da ...

Listeria nei salami Wilke - due morti e azienda chiusa : scatta ritiro dei prodotti coinvolti : Nei prodotti della Wilke sono state trovate tracce di Listeria monocytogenes. scatta il ritiro mondiale di tutti i prodotti coinvolti: a segnalarlo l'Ufficio federale della sicurezza alimentare tedesco. Registrati due morti: secondo un rapporto, la probabilità che i decessi associati ai prodotti dell'azienda sarebbero del 99,6 percento.Continua a leggere

Varese - furgone in panne travolto da Tir : 2 morti : Due persone, un uomo di 62 anni e una donna di 65, sono decedute nel corso di un incidente stradale. Le vittime sono state travolte da un Tir all'interno di una galleria della bretella autostradale A26-A8, sita tra Castelletto Ticino, in provincia di Novara, e Sesto Calende (Varese). I due sventurati si trovavano su un furgone fermatosi nel tunnel "Mambrino" a causa di un guasto.\\ Il tragico sinistro si è consumato all'interno della ...

L’amianto provoca ancora 6mila morti all’anno : milioni di tonnellate da smaltire : Dall'ultimo convegno sul tema - intitolato "Amianto: gestione del sistema e tutela della salute" - è emerso che le "fibre killer" causano ancora circa seimila morti ogni anno in Italia, e che ce ne sono ancora milioni di tonnellate da smaltire.Continua a leggere

Whirlpool - ex ad di Pirelli che investirà in Prs : “No garanzie - sarebbe poco serio. Mettiamo 24 milioni. Chiederemo ammortizzatori sociali” : Le garanzie? “sarebbe poco serio darle adesso”. I soldi, che il presidente Rodolphe Schmid aveva definito un “problema”? “Circa 24 milioni”. E gli ammortizzatori sociali? “Sì, verranno richiesti”. Giovanni Battista Ferrario, ex manager di Pirelli e Italcementi, ci mette la faccia e viene allo scoperto nell’operazione che dovrebbe portare Prs-Passive Refrigeration Solutions SA ad acquisire lo ...

Zio e nipoti in auto contro un tir - terribile incidente sulla Telesina : due morti : incidente stradale sulla statale 372 Telesina a Benevento: le vittime - di 49 e 15 anni - sono di Grottaminarda, Avellino...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pedala sul mortirolo con i tifosi : lo Squalo si scalda - poi vola in Canada : Vincenzo Nibali torna protagonista sul Mortirolo, una delle salite più iconiche del Ciclismo e che è stata affrontata anche durante l’ultimo Giro d’Italia. Proprio su questa ascesa lo Squalo aveva cercato di attaccare Richard Carapaz per conquistare la maglia rosa ma non era riuscito nell’impresa e si era dovuto accontentare del secondo posto nella corsa a tappe di casa. Il siciliano, quest’anno vincitore anche di una ...

Tirreno Power - Cnr : +49% morti in 12 anni : 16.25 Dal 2001 al 2013 si è registrato un aumento della mortalità pari al 49% nell' area della centrale a carbone Tirreno Power a Vado Ligure (Savona). Lo indica la ricerca dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ifc) pubblicata sulla rivista Science of the Total Environment. "Nei 12 comuni considerati, nelle aree a maggiore esposizione a inquinanti sono stati riscontrati eccessi di mortalità per tutte ...