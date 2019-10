Ho visto il tremore per il terrore di rivedere i corpi dei compagni di viaggio

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Dopo un difficilissimo, i naufraghi dell’ultima strage a Lampedusa hanno dovuto vivere ancora un momento drammatico. Riconoscere i loro amici e parenti annegati durante il riconoscimento dei cadaveri. Come psicologo di Medici Senza Frontiere, insieme al mio collega Moussa Zarre, mediatore interculturale, ero lì vicino a loro ad assisterli. È stata una procedura lunga, oltre tre ore. Tre ore di dolore e angoscia.Tutti erano tesissimi e alcuni tremavano aldideidi. Ho sentito le loro vibrazioni gli attimi prima in cui avrebberole foto che ritraevano ciò che resta dei loro familiari o amici. Idei naufraghi sono straziati.Una ragazza ci ha chiesto perché alcuni fossero diventati bianchi. L’acqua marina ha corroso ifino a trasformare il colore della pelle. Il mare li ha ...

