Artissima torna a Torino e parla di sesso

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Terzo anno di Ilaria Bonacossa alla direzione di: sarà l’edizione perfetta? «Sarà quello per cui ci siamo preparati negli anni precedenti: abbiamo un’ottima lista di gallerie che fanno molta ricerca. Una su tutte: la Gavin Brown, quella con più artisti alla Biennale di Venezia». È stato anche scelto un tema: Desiderio/Censura. «Avere un filo rosso è mia deformazione da curatore, per organizzare in progetti speciali i temi che individuo nel lavoro di alcuni artisti, ma senza vincolare le gallerie a delle scelte su un unico argomento. Così addò voce alle urgenze del momento»., 2019,: Adrien Missika, Isla Jacques Cousteau, 2019. Courtesy Artist and Galeria Francisco FinoPartiamo dalla censura? «Decisamente. In questo momento la storia ci presenta il conto sulle ...

ContemporARToP : RT @ArtissimaFair: Verrai ad #Artissima con i tuoi bambini? Torna #ArtissimaJunior, in collaborazione con @juventusfc: lo spazio-laboratori… - ilariabonacossa : RT @ArtissimaFair: Verrai ad #Artissima con i tuoi bambini? Torna #ArtissimaJunior, in collaborazione con @juventusfc: lo spazio-laboratori… - ArtissimaFair : Verrai ad #Artissima con i tuoi bambini? Torna #ArtissimaJunior, in collaborazione con @juventusfc: lo spazio-labor… -