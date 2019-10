L’età in cui si entra in menopausa rivela il rischio di angina | infarto o ictus

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) Secondo una ricerca pubblicata su “Lancet: Public Health“, andare inprima dei 50 anni può avere effetti sul cuore, determinando un aumento deldi sviluppare malattie cardiovascolari. I ricercatori hanno scoperto che le donne che avevano raggiunto laquando avevano dai 40 ai 44 anni, mostravano anche il 40% in più di probabilità di incorrere in un problema cardiovascolare non fatale –– prima dei 60 anni rispetto a quelle che avevano raggiunto laa 50 o 51 anni. Si è rilevato chere ina 45-49 anni corrisponde invece ad un aumento deldel 17%. I risultati si basano su un’analisi dei dati di 15 studi, che hanno coinvolto 301.438 donne tra Scandinavia, Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Giappone. Lasi verifica, in media, a 51 anni: lo studio non è riuscito a ...

