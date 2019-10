Le Via dei Tesori tocca quota 185 mila

BoliVia - Morales al 43 - 9% dei voti : 3.03 Evo Morales, presidente uscente della Bolivia, ha ottenuto il 43,9% delle preferenze battendo Carlos Mesa,leader della coalizione centrista Comunidad Ciudanana che si è fermato al 39,4%. Tuttavia, non avendo nessuno dei nove candidati in lizza superato il 50%, la Bolivia tornerà al voto il 15 dicembre per il ballottaggio per eleggere il presidente, il suo vice, ed i membri di Camera e Senato.

La domenica de La Via dei Tesori a Ragusa Modica e Scicli : La domenica de La Via dei Tesori a Ragusa, Modica e Scicli. Salire sui campanili e da lassù abbracciare non solo la città che si riconosce nella notte

La partita di calcio Barcellona-Real Madrid in programma per il 26 ottobre è stata rinviata per Via dei disordini in Catalogna : A causa degli scontri e dei disordini in corso a Barcellona in questi giorni, dovuti alle proteste contro le condanne ai leader indipendentisti catalani, il “Comité de Competición”, un tribunale della Federazione calcistica della Spagna che prende decisioni in ambito sportivo, ha

Viaggi : tutto quello che c’è da sapere su Aruba - splendida isola dei Caraibi ricca di storia e cultura [GALLERY] : L’isola di Aruba è piena di meravigliose spiagge e ha una storia gloriosa, che la rendono uno dei Paesi più culturalmente diversi e affascinanti dei Caraibi. La piccola isola nel Mar dei Caraibi è lunga circa 33km ed ampia 9km ed è stata colonizzata intorno all’anno 1000 da persone proveniente dall’attuale Venezuela. Gli indios Caiquetio alla fine sono stati sostituiti dai conquistatori spagnoli, che nel XVII secolo sono stati sostituiti dai ...

Rapine con lo spray al peperoncino - rinViati a giudizio due giovani della gang dei "genovesi" : Sono accusati di aver derubato quattro ragazzi che si trovavano al concerto di David Guetta al Palageox di Padova il 28 luglio 2017

Rigopiano - processo su richiesta archiViazione per 22 indagati - fermo il No dei familiari Vittime : Pescara - Il Gip Nicola Colantonio, deciderà nei prossimi giorni se sarà accettata o meno, la richiesta di archiviazione della pubblica accusa, rappresentata dal procuratore capo Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia, che ha incontrato la ferma opposizione dei legali di cinque parti offese, durante l'udienza tenutasi al tribunale di Pescara, nell’ambito del filone principale dell’inchiesta sul disastro dell’Hotel ...

Rapine con lo spray al peperoncino - rinViati a giudizio due giovani della gang dei "genovesi" : Sono accusati di aver derubato quattro ragazzi che si trovavano al concerto di David Guetta al Palageox di Padova il 28 luglio 2017

Open Fiber - al Via la commercializzazione dei servizi nelle aree bianche del Friuli Venezia Giulia : Ampezzo è il primo comune della Regione Autonoma FVG, incluso nei bandi Infratel, che da oggi viaggerà a una velocità di...

Ocean Viking a Taranto : al Via lo sbarco dei 176 migranti : La nave Ocean Viking di SOS Mediterranee e di Medici Senza Frontiere è giunta questa mattina al molo san Cataldo del porto di Taranto a più di 24 ore dall'autorizzazione giunta dal Ministero dell'Interno e le operazioni di sbarco delle 176 persone a bordo sono già iniziate.UPDATE: #OceanViking sta attraccando nel porto di Taranto, nel sud Italia, dove oggi saranno sbarcate 176 persone salvate durante il fine settimana. ...

Rita Dalla Chiesa sul caso degli agenti uccisi a Trieste : 'Rubio e SaViano dei poveracci' : "C'è troppo odio contro gli agenti, temo che si riapra la stagione che ha preceduto il terrorismo": a dirlo è Rita Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice, che tutti gli italiani conoscono per essere la figlia del generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso Dalla mafia a Palermo il 3 settembre del 1982. Oggi,a Trieste si celebrano i funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi da Alejandro Augusto ...

Manovra - consiglio dei ministri approva all’alba “salvo intese” : carcere a evasori - taglio delle tasse sul lavoro e Via il superticket : Un lungo e “impegnativo” consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L’accelerazione arriva a sorpresa, a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue. Poi il Cdm dura quasi sei ore. Si discute norma su norma. Passa il superbonus per chi paga con carta di credito, fortemente voluto ...

Manovra - consiglio dei ministri al Via con due ore di ritardo. Sul tavolo il Documento di bilancio ma anche il decreto fiscale : E’ iniziata a Palazzo Chigi dopo le 23, con due ore di ritardo sulla tabella di marcia, la riunione del consiglio dei ministri che deve approvare e inviare alla Commissione europea entro la mezzanotte il Documento programmatico di bilancio. Cioè la cornice della legge di bilancio per il 2020. Sul tavolo del cdm c’è però anche il decreto fiscale con le misure anti evasione e le maggiori tasse sui giochi da cui deriverà una parte delle ...

Al 15° raduno Vele Storiche Viareggio arrivano Invader e Orion - le golette ultracentenarie dei divi di Hollywood [GALLERY] : Tutto pronto a Viareggio, dove dal 17 al 20 ottobre si svolgerà la quindicesima edizione del raduno Vele Storiche Viareggio, organizzato dall’omonima associazione e dal Club Nautico Versilia. In banchina anche le grandi golette ultracentenarie Invader del 1905 e Orion del 1910, sulle quali in passato hanno navigato divi del cinema come Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Douglas Fairbanks e Ava Gardner. Ecco il programma con tutti gli ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : l’incidente al Via tra Leclerc e Verstappen dall’on-board dei due piloti : I dieci secondi più importanti dell’intero weekend del Gran Premio del Giappone 2019 sono stati senz’ombra di dubbio quelli della partenza della gara. A Suzuka la Ferrari ha visto sfumare una possibile vittoria dopo aver monopolizzato la scena in qualifica con una fantastica doppietta a causa di uno scatto al via negativo in cui Vettel si è fatto bruciare da Bottas mentre Leclerc è entrato in contatto con Verstappen danneggiando la ...